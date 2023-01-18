Фигурантам дела о поджоге военкомата в Нижневартовске обещали вознаграждение до 3 млн рублей

Обвиняемые по уголовному делу о поджоге военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен признали свою вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные допроса одного из обвиняемых, озвученных во время заседания в Центральном окружном военном суд.

Тем не менее они не согласно с переквалификацией дела с повреждения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ) на теракт (ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ), поскольку подожгли военкомат только ради заработка. Так, Василий Гаврилишен признался следствию, что в telegram с ним связался человек, представившийся Ростиславом Мухиным, предложивший «за работу» от 1 до 3 млн руб. Обвиняемый заявил, что согласился выполнить заказ из-за финансовых проблем. Тогда ему пришла предоплата предоплату в размере $1 тыс. на криптокошелек.

В итоге Василий Гаврилишен изготовил коктейли Молотова, а также привлек к делу своего знакомого Владислава Борисенко, который должен был снять поджег на камеру, чтобы позднее показать видео «заказчику». По пути до военкомата они вывели из строя камеры видеонаблюдления, чтобы силовики не смогли установить их личности.

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 4 мая 2022 года. По версии следствия, обвиняемые бросили в здание военкомата на ул. Мира не менее семи бутылок с зажигательной смесью, однако не все из них загорелись. Спустя время силовики смогли вычислить и задержать поджигателей.

Подробнее об этом – в материале «Ъ-Урал» «В коктейль замешали горючее».

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