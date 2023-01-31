Жителю Удмуртии грозит до 1 млн рублей штрафа за убийство лося

В Удмуртии в полицию поступило сообщение от егеря о том, что в лесу между деревнями Комсомолец и Сундошур слышны выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тушу убитого лося, а рядом 46-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

В ходе обыска у мужчины изъяли охотничьи ружья, а также патроны разных калибров. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Ущерб оценили в 240 тыс. руб.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до 1 млн руб.