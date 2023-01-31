ЗАГС Москвы назвал самые необычные имена детей за 2022 год: Авокадий, Марс, Астра

В 2022 году в Москве родилось более 10 тыс. детей — 51,4% мальчиков и 48,6% девочек, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. В числе самых необычных имен, которыми называли детей, были Троян, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант.

Для новорожденных чаще всего выбирали имена Александр — так назвали 2335 мальчиков и София (Софья) — 2762 девочек. В топ-3 мужских имен вошли также Михаил и Максим, женских — Мария и Анна, сообщается на сайте московской мэрии.

Среди необычных мужских имен встречались Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий, Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон. Среди женских — Муза, Марселина, Клеопатра, Флора, Тиффани, Бриллиант, Луна-Белла, Пелагея-Дева, Астра-Марина.