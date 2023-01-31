В Краснодаре главу мафии заочно заключили под стражу

Главе преступной организации в Краснодаре, находящемуся в международном розыске, заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 58-летний уроженец Тбилиси занимал высшее положение в преступной иерархии с 1993 года.

«Сохраняя преступные традиции и обычаи криминальной среды, мужчина из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края»,— говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Расследование уголовного дела завершено. Мера пресечения начнет действовать с момента передачи фигуранта дела в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ.

Анастасия Донскова

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