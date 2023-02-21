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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 87 лет депутату Госдумы Владимиру Ресину

Владимир Ресин

Владимир Ресин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Ресин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Уважаемый Владимир Иосифович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! С вашим именем прочно связано развитие строительной отрасли России Владимир Иосифович. Ваш вклад в строительство современной Москвы и совершенствование законодательства для устойчивого развития всей страны сделали Вас примером опытного, ответственного и преданного делу человека для множества людей профессии — от руководителей до простых строителей. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и, как и прежде, боевого настроя для новых свершений.

Сегодня исполняется 71 год помощнику президента РФ, первому вице-президенту Олимпийского комитета России Игорю Левитину

Игорь Левитин

Игорь Левитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Игорь Левитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет почетный президент ОКР Виталий Смирнов:

— Уважаемый Игорь Евгеньевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы — человек, которого очень ценят и любят спортсмены, тренеры и болельщики за поддержку и расширение олимпийского движения в нашей стране! Вы — человек, за которым хочется идти, с которого хочется брать пример! Желаю здоровья, счастья и благополучия, дорогой Игорь Евгеньевич!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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