Сегодня исполняется 87 лет депутату Госдумы Владимиру Ресину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Ресин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Уважаемый Владимир Иосифович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! С вашим именем прочно связано развитие строительной отрасли России Владимир Иосифович. Ваш вклад в строительство современной Москвы и совершенствование законодательства для устойчивого развития всей страны сделали Вас примером опытного, ответственного и преданного делу человека для множества людей профессии — от руководителей до простых строителей. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и, как и прежде, боевого настроя для новых свершений.

Сегодня исполняется 71 год помощнику президента РФ, первому вице-президенту Олимпийского комитета России Игорю Левитину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Игорь Левитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет почетный президент ОКР Виталий Смирнов:

— Уважаемый Игорь Евгеньевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы — человек, которого очень ценят и любят спортсмены, тренеры и болельщики за поддержку и расширение олимпийского движения в нашей стране! Вы — человек, за которым хочется идти, с которого хочется брать пример! Желаю здоровья, счастья и благополучия, дорогой Игорь Евгеньевич!

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