Экс-директор «Пермэнерго» останется в компании в качестве советника

Бывший гендиректор филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Эдуард Илларионов продолжит работу в компании в должности советника. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Пермэнерго», господин Илларионов будет заниматься координацией ряда производственных задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россети-Урал Фото: Россети-Урал

Эдуард Илларионов работает в энергетике с 1993 года. С декабря 2016 года занимал должность заместителя директора — главного инженера «Пермэнерго», а в конце 2019 года возглавил филиал. В декабре 2022 года Эдуард Илларионов покинул пост, новым руководителем «Пермэнерго» стал Вячеслав Костецкий. При этом сообщалось, что господин Илларионов продолжит работу в структуре компании «Россети Урал».