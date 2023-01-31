МВФ изменил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%

Международный валютный фонд (МВФ) на 0,2 процентного пункта улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году, до 2,9% против 3,4% в 2022-м. Эксперты значительно повысили ожидания по российской экономике — с падения в 2,3% на рост в 0,3%. Это лучше ожиданий российских властей, которые прогнозируют падение ВВП. В 2024 году фонд ожидает роста экономики РФ на 2,1%.

МВФ до начала российско-украинского вооруженного конфликта ожидал роста российского ВВП на 2,1% в 2023 году. После ввода войск он спрогнозировал падение на 2,3%, далее — ухудшил до снижения на 3,5%, но осенью вернулся к отметке 2,3%. Минэкономики РФ ожидает в 2023 году снижения ВВП на 0,8%, Центробанк — в пределах 1–4%.

Снижение российской экономики в 2022 году по официальной предварительной оценке составило 2,5%, по данным МВФ — 2,2%. Фонд в апреле ожидал снижения на 8,5%, в июле — на 6%, в октябре — на 3,4%.

Другие прогнозы МВФ:

Евросоюзу будет сложно пополнить запасы газа будущей зимой из-за сокращения поставок из России, особенно в условиях холодной погоды и высокого спроса в Китае;

цена нефти в 2023 году снизится на 16%, до $81 за баррель;

мировая инфляция замедлится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023-м и до 4,3% в 2024-м;

ВВП США в 2023 году увеличится на 1,4% — лучше прошлого прогноза на 0,4 процентного пункта;

рост ВВП Китая в 2023 году составит 5,2% — это на 0,8 п. п. больше, чем в прошлом прогнозе;

рост экономики в зоне евро составит 0,7% в 2023 году (+0,2 п.п.).

Кроме того, МВФ не ожидает значительного влияния потолка цен на российскую нефть на объемы экспорта РФ. «При действующем верхнем пределе цен на нефть G7 значительного воздействия на объемы экспорта российской нефти не ожидается с дальнейшей переориентацией российских поставок от стран, присоединившихся к санкциям, в страны, которые не ввели санкции»,— говорится в документе.

МВФ ранее предупредило, что мировая экономика находится на пороге геоэкономической фрагментации. Основные риски деглобализации в фонде связывают с ограничениями в торговле сырьем и высокотехнологичными товарами — полная остановка таких потоков между «недружественными» странами может привести к потере до 1,5% глобального ВВП.

Подробнее о рисках деглобализации — в материале «Ъ» «Мировая экономика движется к фрагментации».

Леонид Уварчев