45,8 пункта составило значение сводного индекса деловой среды, рассчитываемого РСПП по опросам предпринимателей, в январе 2023 года. Показатель незначительно снизился (46 пунктов в декабре), однако входящие в его состав субиндексы изменились заметно — так, оценки состояния рынка производимой продукции снизились на 2,2 пункта, до 46,4, на ухудшении спроса; на 2,1 пункта, до 45,1, ухудшилось значение субиндекса B2G (учитывает работу бизнеса с органами власти); на 1,8 пункта, до 45,1,— оценки положения на финансовых рынках; ситуация в логистике, напротив, значительно улучшилась — на 4 пункта, до 44,5; до максимума за год выросли личные оценки делового климата — на 1,4 пункта, до 45,5.