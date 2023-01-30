Мэрия по уходу

В мэрии Перми в феврале намечаются серьезные кадровые перестановки. С 1 февраля администрацию покидает замглавы Перми Виктор Агеев. Заявление об уходе также написала начальник департамента земельных отношений Татьяна Мехоношина. С завтрашнего дня на прежнюю должность главы департамента имущественных отношений возвращается Александр Хаткевич. Эксперты отмечают объективные проблемы в реализации программ администрации Перми и считают, что в юбилейный год «хозяйственный» блок администрации должен показать более оперативную и ритмичную работу.



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Как стало известно «Ъ-Прикамье», начальник департамента земельных отношений администрации Перми Татьяна Мехоношина написала заявление об увольнении. В мэрии Перми подтвердили «Ъ-Прикамье» эту информацию. Сейчас чиновница находится в отпуске, после которого покинет должность. Причину увольнения, а также нового руководителя ДЗО в администрации не назвали.

Татьяна Мехоношина возглавила департамент земельных отношений в апреле 2022 года. Ранее она занимала пост замглавы ДЗО, была повышена до уровня начальника прежним куратором земельных отношений в Перми, экс-замглавы Перми Еленой Гонцовой. До этого должность начальника ДЗО была совмещена со статусом замглавы администрации Перми. По данным «Ъ-Прикамье», отставка Татьяны Мехоношиной связана с тем, что она могла не сработаться с новым зам­главы Ольгой Андрияновой, которая летом этого года пришла на смену прежнему куратору департамента. По одной из версий, новый начальник ДЗО будет из команды Ольги Андрияновой. До прихода в мэрию она возглавляла краевую инспекцию по охране объектов культурного наследия.

На прошлой неделе также стало известно, что с 1 февраля свою должность покинет первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев. Он станет советником главы Перми Алексея Демкина. Виктор Агеев работал в мэрии с 2010 года. По данным «Ъ-Прикамье», причиной ухода господина Агеева могло стать недовольство краевых властей. Виктор Агеев курировал стройки, туризм, экологию, а также торговлю и промышленность. По данным «Ъ-Прикамье», именно за развитие нестационарной торговли в Перми его часто критиковали краевые коллеги. Впрочем, вчера в администрации города в связи с уходом чиновника выразили сожаление, заявив, что команду покидает «один из опытных членов, чьи профессиональные и личные качества позволили мэрии добиться значимых результатов».

На должность замглавы Перми у краевых властей есть свой кандидат — замглавы Агентства регионального развития Владимир Радченко, однако источник, близкий к городской администрации, считает, что вопрос до конца не решен.

Также на прошлой неделе стало известно о том, что с 1 февраля департамент имущественных отношений возглавит бывший глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич. Эта должность была вакантной с мая 2022 года, после ухода Михаила Берникова. Стоит отметить, что Александр Хаткевич руководил этим департаментом с 2014 по 2018 год.

Политический консультант Людмила Ознобишина напомнила, что ряд полномочий города передан на уровень края, «поэтому необходимо учитывать краевой вектор и при этом ориентироваться на решение конкретных хозяйственных задач». «Блок, которым занимался Виктор Агеев, был тяжелым и в какой-то мере „расстрельным“. Инвестпрограмма выполнялась с отставаниями, на которые были объективные причины: рост цен на стройматериалы, ковид, санкции, но были причины и субъективного, внутреннего характера. Очевидно, что мероприятиям дорожной карты по реализации 104 инвестиционных проектов 2022 года требовалось ускорение. Мы все видим и отставания по ремонтам фасадов центра города (хотя это вопрос не Агеева), и пробуксовку программы переселения из ветхого и аварийного жилья, недостаточно амбициозные темпы строительства жилья по муниципальным программам»,— говорит эксперт.

По словам Людмилы Ознобишиной, это важный функциональный блок в системе управления городом, который занимается стратегическими вопросами. «При этом имеет риски увязнуть в технических моментах: сроках размещения муниципального заказа, сдвигах финансирования, долгой подготовке земельных и имущественных вопросов. Кроме этого, объем и состав вопросов требует квалификации и больших временных затрат. А кадровая проблема остается острой на всех уровнях»,— отмечает госпожа Ознобишина. Она предположила, что глава города и его команда стремятся к более оперативной и ритмичной работе по этому комплексу задач. «300-летие не за горами, но на нем жизнь города не заканчивается»,— подытожила политконсультант.

Ирина Суханова