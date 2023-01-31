Не знай не наших

В Ленинградской области демонтирован мемориал финским солдатам, погибшим в боях с Красной армией в годы Великой Отечественной войны. Памятник у кирхи Святой Марии Магдалины в Приморске — бывшем финском городе Койвисто — снесли в дни торжеств, посвященных 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Финские СМИ связали демонтаж с речью Владимира Путина о том, что к блокаде причастны «представители очень многих европейских стран». Однако “Ъ” обнаружил, что прокуратура запустила процесс сноса мемориала еще в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оставшуюся на месте мемориала у кирхи Святой Марии Магдалины гранитную плитку планируют убрать, когда сойдет лед

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Оставшуюся на месте мемориала у кирхи Святой Марии Магдалины гранитную плитку планируют убрать, когда сойдет лед

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Финский город Койвисто отошел к СССР по итогам Советско-финляндской войны (1939–1940). В ходе Великой Отечественной войны город был вновь занят финскими войсками. Погибшие в боях солдаты обеих армий и гражданские были захоронены у кирхи Святой Марии Магдалины, при этом 102 погребенным финским военным установили именные кресты. После войны Койвисто снова стал советским; его переименовали в Приморск, а здание кирхи перестроили под дом культуры. Вероятно, именно в этот период финское захоронение и кресты были снесены. Останки же советских солдат перенесли на городской мемориал, говорит бывший директор Приморского краеведческого музея Ирина Колотова.

В 1992 году финское общество «Койвисто» — потомки бывших жителей города — с разрешения местных властей установило возле кирхи памятник «Крест и парус». Крест означал память всем погибшим, а парус — «надежду на хорошие отношения между Россией и Финляндией». Уже в тот период отношение местного населения к нему «было неоднозначным», отметили в краеведческом музее. Тем не менее ветераны Советско-финляндской и Великой Отечественной войн «однозначно» дали добро на его установку.

В 2019 году общество «Койвисто» решило четко обозначить границы захоронения финских солдат. На месте, где когда-то стояли 102 креста, высадили декоративные кусты и обнесли их гранитными столбиками. Рядом установили семь небольших стел с именами военных. На главном камне был выбит текст «Павшим героям Койвисто». Позже его изменили на «Павшим жителям Койвисто» в связи с российским законом о запрете на героизацию солдат нацистской армии и ее союзников. Стоявший на этом месте «Крест и парус» перенесли ближе к краеведческому музею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В последние годы в регионе началась полемика об уместности памятника финским солдатам. Наиболее активной была инициативная группа из десяти человек: они собрали около 300 подписей под обращением о сносе памятника и направили его в администрацию президента и Министерство обороны. Один из лидеров группы Владимир Пинчук заявил “Ъ”, что мемориал был установлен «в реваншистских целях в рамках информационной войны» Финляндии против России. «Мы не спорим, что у кирхи было воинское захоронение. Но изначально, по нашим данным, оно находилось метров на 10–15 дальше. То есть, когда люди идут к мемориалу, они ходят по костям»,— возмущается господин Пинчук. Наконец, активист утверждает, что рядом с мемориалом якобы находится захоронение красноармейцев, которое «финны, предположительно, уничтожили в 1941 году». «Сейчас финский мемориал заходит на границу захоронения красноармейцев, что, по нашему видению, недопустимо»,— заключил господин Пинчук.

Активист заявил “Ъ”, что при установке мемориала «не была проведена проверка 25 финских военных на причастность их к преступлениям, не имеющим срока давности». «Разговоры о том, что там якобы похоронены нацисты, не имеют под собой доказательств,— уверена бывший директор Приморского краеведческого музея Ирина Колотова.— Инициативная группа с Владимиром Пинчуком заказали анализ истории памятника, в котором сплошные "вероятно" да "возможно"».

В ночь на 24 февраля 2020 года неизвестные осквернили мемориал — закрасили имена на гранитных плитах и нарисовали красную звезду. Краску с мемориала тогда отмывали по распоряжению муниципальной администрации. А в марте 2020 года прокуратура провела проверку «обращения граждан» (Владимир Пинчук утверждает, что речь идет не о его группе). Ведомство пришло к выводу, что «работы по благоустройству» — установка мемориала — были проведены без разрешения комитета по культуре Ленобласти. Прокуратура направляла обращения с требованием устранить нарушения, однако местная администрация не отреагировала, после чего ведомство обратилось в Выборгский районный суд. Группа господина Пинчука не участвовала в процессе. Ответчиком выступило ООО «Корисстрой», которое было подрядчиком работ по установке мемориала. На заседании выяснилось, что у него не было необходимой лицензии. В сентябре 2022 года суд признал мемориал незаконной постройкой и постановил демонтировать его в течение двух месяцев. При этом гранитные таблички с именами погребенных были убраны еще в марте 2022 года.

Мемориал был демонтирован лишь на прошлой неделе, что не осталось незамеченным в Финляндии. Издание Ilta-Sanomat обратило внимание, что памятник был снесен после того, как Владимир Путин 18 января приехал в Петербург. Россия, заявил он в ходе встречи с ветеранами, «в силу определенной толерантности» не напоминала, что в блокаде Ленинграда «участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран». «Теперь из-за общей ситуации финские СМИ подают, что памятник снесли после визита Путина. Это передергивание, я считаю,— сказала “Ъ” Ирина Колотова.— Безусловно, по закону его надо было сносить, но по-человечески это нехорошо. Конечно, тут и финская сторона не доделала работу. Они должны были согласовывать такой мемориал. Когда они пришли и сказали, что получили разрешение, у них было соглашение с областью о границах мемориала, но никак не о нем самом. Но, конечно, жалко финскую сторону: они собирали деньги, все было сделано на их средства».

В беседе с “Ъ” сотрудник «Корисстроя» рассказал, что в ходе демонтажа памятник поврежден не был, сейчас он находится на складе компании. Оставшуюся на месте мемориала гранитную плитку планируют убирать позднее, когда сойдет лед. Генеральный директор компании Александр Коротун от комментариев отказался.

“Ъ” направил запрос в администрацию муниципального образования Приморское городское поселение, где рекомендовали обратиться в пресс-службу Выборгского района Ленобласти. Там сообщили, что установка плит мемориала не была согласована с местной администрацией.

Екатерина Рязанова, Александр Просяник, Санкт-Петербург