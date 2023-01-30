Как в воду канул

ООО «Новогор-Прикамье», обеспечивающее работу сетей водоснабжения в Перми, готовится к смене руководства. По информации «Ъ-Прикамье», руководитель компании Владимир Глазков уходит на пенсию. С 1 февраля его заменит первый заместитель директора Сергей Касаткин. Господин Касаткин информацию о предстоящем назначении подтвердил. Источник, близкий к региональным властям, отмечает, что это кадровое решение было согласовано с губернатором Пермского края. Эксперты в оценках предстоящего назначения расходятся. Одни считают Сергея Касаткина опытным управленцем и полагают, что его работа во главе «Новогора» будет эффективной. Другие опасаются, что у господина Касаткина не будет достаточной свободы для принятия управленческих решений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новогор-Прикамье Фото: Новогор-Прикамье

Как стало известно «Ъ-Прикамье», главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков покидает свой пост с 1 февраля. Отработавший 15 лет топ-менеджер решил выйти на пенсию. Эту должность займет первый замдиректора компании Сергей Касаткин.

Господин Касаткин подтвердил «Ъ-Прикамье» эти сведения. Он выразил благодарность уходящему директору за проведенные в компании годы и сказал, что многому у него научился. «Владимир Глазков создал профессиональную команду, которая смогла выполнять условия концессионного соглашения»,— отметил топ-менеджер компании. Новый руководитель планирует развивать компанию «без революций», а с помощью улучшений. Перед ним поставлены две первоочередные задачи — по дальнейшему снижению уровня внеплановых отключений и улучшению условий труда рабочих в компании.

Источник, близкий к правительству Пермского края, рассказал, что это кадровое решение было согласовано с главой региона. «Предварительно Дмитрий Махонин обсуждал это назначение с гендиректором „РКС-Холдинга“ Игорем Дибцевым»,— уточнил собеседник. По его словам, назначение Сергея Касаткина устраивает краевые власти: «Это понятный для нас человек. За время своей работы он проявил себя как профессионал. Рассчитываем на продолжение конструктивного сотрудничества». Источник заметил также, что руководство региона высоко оценивает работу господина Глазкова и благодарно за деятельность на посту руководителя «Новогора-Прикамье».

ООО «Новогор-Прикамье» зарегистрировано 21 мая 2003 года. Уставный капитал общества составляет 200 млн руб. Компания занимается управлением и обслуживанием систем водоснабжения и водоотведения города Перми. В феврале 2005 года «Новогор-Прикамье», администрации Перми и Пермской области подписали договор о долгосрочной аренде пермского водоканала на 49 лет. Сейчас компания работает в формате концессионного соглашения с администрацией Перми и является частью «РКС-Холдинга».

Владимир Глазков возглавляет «Новогор-Прикамье» с июня 2008 года. До этого господин Глазков работал исполнительным директором ОАО «Омская энергетическая сбытовая компания», директором пермского филиала ООО «КЭСК-Мультиэнергетика», руководителем ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» и ОАО «КЭС-Прикамье».

Сергей Касаткин работает на посту первого заместителя директора «Новогор-Прикамье» с конца мая 2007 года. Он курирует блок, связанный с инвестициями и развитием компании. До этого он руководил департаментом ЖКХ администрации Перми и управлением ЖКХ Пермской области. В 2020 году господин Касаткин вновь попытался вернуться на муниципальную службу. При поддержке краевых властей и депутатов Пермской думы он был назначен на пост первого заместителя главы Перми. Однако проработал на этой должности около месяца, а затем вернулся в «Новогор-Прикамье» на пост первого заместителя директора.

Отметим, что господин Касаткин станет вторым коренным пермяком во главе регионального филиала федеральной ресурсоснабжающей организации. Ранее генеральным директором АО «Газпром газораспределение Пермь» был назначен уроженец Перми Сергей Черезов.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» возглавляют уроженцы Краснодара Сергей Кругляков и Вячеслав Костецкий. По информации источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией в региональном ЖКХ, краевые власти видели на месте господина Костецкого другого кандидата, однако отстоять свою позицию им не удалось.

Бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев считает Сергея Касаткина подходящим кандидатом на пост руководителя ООО «Новогор-Прикамье». «Думаю, это удачный выбор. Он имеет разносторонний опыт работы как в органах власти, так и в управлении инфраструктурными проектами, руководстве предприятием. Тем более что Сергей Валерьевич давно работает на посту заместителя директора компании, знаком со спецификой „Новогора“. Поэтому ему по плечу любые поставленные задачи»,— поделился господин Фенев.

Депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев, напротив, опасается, что смена руководителя не приведет к повышению эффективности работы предприятия. «Сергей Касаткин — опытный человек, много занимался коммунальными вопросами, но, работая в частной компании как наемный менеджер, он не будет достаточно свободен в принятии решений»,— полагает депутат.

Заместитель председателя комитета Пермской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Алексей Овчинников считает Сергея Касаткина «грамотным руководителем, профессионалом, который знает работу своего предприятия». «Он давно работает в „Новогоре“, знаком со спецификой работы, коллективом. Заинтересован в сохранении команды и преемственности на предприятии»,— отмечает депутат. «Кроме того, Сергей Валерьевич — коренной пермяк и готов работать на пользу региона»,— добавил господин Овчинников.

Константин Кадочников