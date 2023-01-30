Арендодатель встал на рельсы

Компания «ВЭБ-лизинг» продала производственный комплекс АО «Энгельсский локомотивный завод», на площадке которого планировалось производство электровозов «Князь Владимир». Предприятие продано московскому АО «Интер Карго Компани», владеющему железнодорожным подвижным составом и сдающим его в аренду, за 2,8 млрд руб., что более чем на 1 млрд меньше начальной цены. Планирует ли столичная компания пустить производство, неизвестно, в АО покупку завода пока не прокомментировали. В правительстве региона рассчитывают, что производственные мощности будут ­сохранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Локомотивный завод в Энгельсе удалось продать только с третьей попытки

Фото: фото правительства Саратовской области Локомотивный завод в Энгельсе удалось продать только с третьей попытки

Фото: фото правительства Саратовской области

Производственный комплекс Энгельсского локомотивного завода реализован в рамках конкурсного производства за 2,85 млрд руб. Информация о заключении договора купли-продажи между московским АО «Интер Карго Компани» и АО «ВЭБ-лизинг», которое состоялось еще 26 января этого года, появилась на портале единого реестра сведений о банкротствах. Согласно информации о торгах, заводской комплекс был выставлен на продажу в октябре прошлого года за 3,85 млрд руб. с возможностью понижения цены. Минимальный порог стоимости продажи был установлен в 2,3 млрд руб. АО «Интер Карго Компани» оказалось единственным участником торгов.

АО «ВЭБ-лизинг» объявило о намерении продать производственный комплекс обанкроченного АО «Энгельсский локомотивный завод» еще в первом квартале 2022 года.

Тогда в пресс-службе ВЭБ.РФ говорили, что торги пройдут в форме электронного аукциона по рыночной цене — 4,19 млрд руб. Тогда же в ВЭБ.РФ утверждали, что производственная площадка «готова к немедленному запуску производственного цикла».

Реализация предприятия состоялась только с третьей попытки, дважды на аукцион никто не заявился.

В числе реализованного имущества промышленная площадка с цехами, подъездными железнодорожными путями общей площадью 8,6 га, здания предприятия, хозяйственные сооружения, металлообрабатывающее и компьютерное оборудование, инструмент, автомобили, мебель и ­прочее.

• АО «Энгельсский локомотивный завод» было открыто в 2015 году, планировалось, что его производственная мощность составит 150 машин в год. Акционеры завода — кипрские офшоры «Волкам Трейдинг Лтд» (42,55%) и «Рафелар Холдингс Лимитед» (42,55%) и люксембургское «ВЭБ-лизинг Эуроп» (14,9%). Инвестором предприятия через дочернюю компанию АО «ВЭБ-лизинг» выступила в 2013 году гос­корпорация «Внешэкономбанк». Планировалось, что новые локомотивы «Князь Владимир», произведенные по технологии канадского концерна Bombardier, будут оснащены опцией последней мили и способны работать как на постоянном, так и на переменном токе. В августе 2015 года производственные площади и оборудование ЭЛЗ были переданы в аренду ООО «Первая локомотивная компания», оно произвело два опытных электровоза для прохождения сертификационных испытаний, которые длились три года. В феврале 2019 года ОАО «РЖД» объявило, что «не видит большой потребности» в двухсистемном локомотиве на платформе концерна Bombardier, и отказалось от закупок ­электровозов.

В феврале 2021 года АО «ВЭБ-лизинг» подало заявление о банкротстве АО «Энгельсский локомотивный завод». До этого Арбитражный суд Москвы по иску «ВЭБ-лизинга» взыскал с Энгельсского локомотивного завода задолженность 9,44 млрд руб. по договорам займа и лизинга. Локомотивный завод был признан банкротом 9 декабря 2021 года, решение о реализации имущества было принято в декабре 2022 года. До этого конкурсный управляющий Александр Панин занимался оспариванием сделок, инвентаризацией имущества и его оценкой.

Купившее производственный комплекс АО «Интер Карго Компани», согласно собственной информации предприятия, является собственником железнодорожного подвижного состава и работает на рынке железнодорожных транспортных услуг с 2009 года. Согласно «СПАРК Интерфаксу», доля 60% в компании принадлежит зарегистрированному в Великобритании Dowden Investment Ltd, по 20% — предпринимателям Сергею Реве и Виктору Немирко. Последний до 2016 года владел долей 35% в ООО «Рэйлтранссервис», которое, согласно информации в классификаторе видов экономической деятельности, предоставляло услуги по восстановлению и оснащению железнодорожных локомотивов, трамвайных вагонов и прочего подвижного состава. Чистая прибыль «Интер Карго Компани» за 2021 год (более поздней информации пока нет) — 577,5 млн руб. при выручке 908,1 млн руб.

С какой целью был приобретен завод и планирует ли АО «Интер Карго Компани» дополнительные инвестиции в производство, пока неизвестно. В компании не ответили на запрос „Ъ“ в течение рабочего дня.

В министерстве промышленности и энергетики региона отметили, что, так как ИКК выступает оператором железнодорожных перевозок, собственником железнодорожного состава и выполняет услуги по его обслуживанию, есть «основания прогнозировать сохранение и развитие производственных мощностей завода в Энгельсе». «Детально перспективы и инвестиционные планы планируется обсудить в рамках встречи с представителями собственника после завершения юридически значимых действий по переходу прав собственности»,— пояснили в ведомстве.

Сергей Петунин