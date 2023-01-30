Санаторий МВД не дал мэрии Сочи проложить внутри здравницы кусок городской дороги

Санаторий МВД «Искра» в Сочи добился в Арбитражном суде Краснодарского края отмены решения властей курорта, которым внутренний проезд между корпусами здравницы был включен в состав дорог общего пользования. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото с сайта санатория Фото: фото с сайта санатория

Речь идет о проезде внутри санатория общей протяженностью 669 м. Однако в мае минувшего года постановлением администрации Сочи он был включен в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Как следует из материалов дела, в данном перечне объект так и был поименован: «асфальтовая дорога "улица Курортный проспект (проезд через санаторий "Искра")"».

Это решение местных властей и обжаловал санаторий.

Санаторий «Искра» является федеральным казенным учреждением здравоохранения, подведомственным Министерству внутренних дел РФ, расположен в Хостинском районе Сочи на Курортном проспекте.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что дорога является федеральной собственностью, проходит между верхней и нижней зонами здравницы, кроме того, через нее осуществляется проход и проезд к лечебным корпусам, муниципалитету она не передавалась.

В итоге соответствующий пункт постановления администрации был признан незаконным.

Михаил Волкодав

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