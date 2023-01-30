У российской «дочки» Apple сменился гендиректор

У представительства американской Apple в России «Эппл Рус» сменился гендиректор, преемником занимавшего эту должность с конца 2017 года Виталия Морозько стал Александр Котилевский. О смене гендиректора сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на данные СПАРК и ЕГРЮЛ соответственно, в открытом доступе информации о новом главе ООО «Эппл Рус» пока нет.

Смена гендиректора произошла 27 января 2023 года, в 2019 году Роскомнадзор сообщал о назначении господина Котилевского ответственным за обработку персональных данных клиентов Apple в России.

Специалист юридической компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх заявил изданию RB, что смена главы «Эппл Рус» является следствием невыполнения компаний требований по обработке личных данных, из-за чего ее привлекали к административной ответственности.

Летом прошлого года Apple был назначен штраф 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ.

Выручка от продаж «Эппл Рус» по итогам 2021 года составила 386 млрд руб., что на 45% выше показателя 2020 года. В марте 2022 года Apple остановила поставки и продажи своей техники в России.

Мария Федотова