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«Онкаспар» для лечения острого лимфобластного лейкоза включен в программу ОМС

Препарат для детей с острым лимфобластным лейкозом «Онкаспар» внесен в программу по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Это увеличит доступность лекарственного обеспечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с онкологическими заболеваниями необходимым лечением в рамках программы ОМС»,— сказано в сообщении Минздрава (цитата по ТАСС).

«Онкаспар» — дорогое лекарство, предназначенное для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом. Оно не зарегистрировано в России и не имеет отечественных аналогов. Препарат закупался по специальным решениям правительства централизованным способом. В 2022 году его внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. В декабре в правительстве сообщали о выделении более 122 млн руб. на закупку «Онкаспара».

В октябре 2022 года «Ъ» сообщал о дефиците «Онкаспара» в России. Нехватка препарата была вызвана необходимостью переводить текст упаковки на русский язык. Лекарство должно поступить в больницы в первом полугодии 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Онкаспару требуется помощь».

Олеся Павленко

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