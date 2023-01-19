Китай ждет прилета

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале февраля посетит Пекин с визитом, о котором договорились на саммите G20 на Бали лидеры США и Китая. Об этом сообщил в Вашингтоне представитель Госдепартамента США. Китай подтверждает подготовку к визиту, который станет первой попыткой начать нормализацию отношений Вашингтона и Пекина, достигших в прошлом году низшей точки. К возобновлению диалога двух сверхдержав призвал в Давосе и экс-госсекретарь Генри Киссинджер, назвавший их контакты «необходимостью нашего времени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Визит Энтони Блинкена в Пекин пройдет 5–6 февраля. Это будут первые его переговоры с новым главой МИД КНР Цинь Ганом, в конце прошлого года сменившим Ван И.

О поездке рассказал журналистам в Вашингтоне на условиях анонимности представитель Госдепартамента США. Тем самым он подтвердил утечки в ведущих американских СМИ. Как сообщило ранее издание Politico, в повестку переговоров в китайской столице, «вероятно, войдут конфликт на Украине, растущий ядерный арсенал Пекина, застопорившееся сотрудничество в борьбе против наркотиков, а также судьба американских граждан, задержанных в Китае». При этом главный раздражитель в американо-китайских отношениях — проблему Тайваня — собеседник издания в качестве темы предстоящих переговоров не назвал.

Активные сигналы Вашингтону о готовности принять госсекретаря Блинкена и начать сближение с Вашингтоном посылает и китайская сторона. Как сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайское дипломатическое ведомство и Госдепартамент США «поддерживают контакты, прорабатывая конкретные детали визита». «Мы приветствуем визит Блинкена в Китай. Надеемся, что американская сторона будет содействовать продвижению диалога, а не способствовать конфронтации»,— отметил Ван Вэньбинь, по словам которого Пекин готов выстраивать взаимовыгодные отношения с Вашингтоном на равноправной основе, о чем ранее неоднократно заявлял председатель КНР Си Цзиньпин.

Подтверждением того, что после рекордно низких политических температур прошлого года в американо-китайских отношениях намечается оттепель, стали и новости из Швейцарии. В ходе состоявшейся в среду в Цюрихе первой личной встречи министра финансов США Джанет Йеллен с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющим китайскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, стороны договорились не допускать перерастания соперничества в конфликт. «Хотя есть сферы, по которым у нас есть разногласия, и мы говорим о них открыто, мы не должны допускать, чтобы недопонимание, особенно то, которое возникает из-за отсутствия коммуникации, без необходимости ухудшало наши двусторонние экономические и финансовые отношения»,— заявила по итогам переговоров Джанет Йеллен. По ее словам, существует острая необходимость в том, «чтобы Вашингтон и Китай вели переговоры по макроэкономическим и финансовым проблемам». В связи с этим газета The Wall Street Journal сообщает, что глава Минфина США изучает возможность посетить Пекин после госсекретаря Блинкена.

После переговоров с главой Минфина США вице-премьер Лю Хэ выступил на давосском форуме, сообщив: Пекин открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19.

На этом фоне о необходимости серьезного диалога между Вашингтоном и Пекином высказался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, который возглавлял американское дипломатическое ведомство во время первого в истории визита в КНР президента США Ричарда Никсона в феврале 1972 года. Визиту предшествовали состоявшиеся за несколько месяцев до этого поездки в Пекин самого Генри Киссинджера, готовившего первый в истории американо-китайский саммит.

Спустя полвека в ходе выступления по видеосвязи на прошедшей специальной сессии ВЭФ ветеран американской дипломатии и главный лоббист прагматичного сотрудничества с Китаем призвал обе стороны не делать шагов, которые будут интерпретированы как подготовка к неизбежному столкновению. «Прежде всего для этого необходимо глубокое убеждение с обеих сторон, что это не просто тактический ход, а необходимость нашего времени. Если две наиболее технологически развитые державы с возможностями в сфере искусственного интеллекта и ядерной сфере будут в состоянии конфронтации и даже военной конфронтации, то стабильность и даже выживание человечества окажутся под угрозой»,— предупредил Генри Киссинджер. По его словам, нельзя рассматривать переговоры как возможность получить преимущество друг над другом перед столкновением.

В своем выступлении в Давосе патриарх мировой дипломатии дал совет каждой из сторон: «Китай должен сдержать наращивание своих военных сил, а США должны перестать действовать так, будто они двигаются к решению ситуации вокруг Тайваня на основе принципа "двух Китаев", маскируясь при этом под приверженность политике "одного Китая"».

Накануне переговоров госсекретаря Блинкена в Пекине Вашингтон вновь продемонстрировал желание не пересекать «красную линию» по вопросу Тайваня в ходе состоявшихся в Тайбэе с 14 по 17 января консультаций по торговым вопросам. Они состоялись под эгидой Американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в США. В американскую делегацию вошли представители Госдепартамента, а также торгового, финансового и сельскохозяйственного ведомств. При этом американская сторона заверила, что речь идет исключительно о деловом сотрудничестве и торговые переговоры ведутся в соответствии с проводимой США политикой «одного Китая».

О необходимости выстраивания более предсказуемых и прагматичных отношений с Пекином говорили в прошлую пятницу в Вашингтоне президент США Джо Байден и посетивший американскую столицу премьер-министр Японии Фумио Кисида (см. “Ъ” от 14 января). Подробности переговоров сообщил во вторник, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл. «У них была обширная дискуссия по Китаю. Оба лидера признали, что в обеих странах есть желание сделать отношения с Китаем более предсказуемыми, сохранить конкуренцию и мирные пути решения проблем»,— заявил господин Кэмпбелл.

Сергей Строкань