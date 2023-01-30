Обвинямого в поджоге военкомата в Ниженевартовске просят приговорить к 13 годам колонии

Прокуратура попросила Центральный окружной военный суд приговорить Владислава Борисенко, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщают «РИА Новости». Напомним, мужчине инкриминируют ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ (теракт).

Поджог военкомата произошел 4 мая 2022 года. По данным следствия, Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен бросили в здание военкомата на ул. Мира не менее семи коктейлей Молотова. После задержания им предъявили обвинение по статьям о повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Однако позже дело переквалифицировали.

Василий Гаврилишен заявлял следствию, что поджог они совершили ради заработка. Якобы к нему в telegram обратился некий Ростислав Мухин, предложивший «за работу» от 1 до 3 млн руб. В качестве предоплаты он отправил югорчанину предоплату в размере $1 тыс. на криптокошелек. Василий Гаврилишен подготовил коктейли Молотова и бросил их в здание военкомата, а Владислав Борисенко снимал это на видео.

Обвиняемых хоть и признали свою вину, но не согласны с переквалификацией статей, поскольку пожог они якобы совершили только ради заработка. Адвокат Владислава Борисенко Сергей Чернышков заявил, что его клиент не только не сотрудничает с Украиной, но и поддерживает СВО.

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