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Нижегородский военный оштрафован за работу солдат на батуте и в кафе

Нижегородский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшего прапорщика-контрактника, обвиненного в должностном злоупотреблении. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По фабуле дела осужденный в августе-сентябре 2022 года исполнял обязанности командира воинской части и вопреки уставу Вооруженных сил РФ освободил двух солдат от службы. Вместо нее ефрейтор и рядовой ремонтной роты работали на надувном батуте в городском парке и в кафе, принадлежащем супруге старшего прапорщика. Кроме того, солдаты возили его жену на автомобиле.

Своими действиями осужденный лишил подчиненных обучения воинской специальности и продовольственного обеспечения, а также конституционного долга по защите РФ, решил суд. Старшего прапорщика признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ и оштрафовали на 50 тыс. руб.

Владимир Зубарев

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