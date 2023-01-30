В Краснодаре могут отменить концерты Инстасамки

В Краснодаре проверят организацию концертов рэперши Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: https://vk.com/samkaofficial

Проверку проведут по поручению главы краевого центра Евгения Наумова.

«Кроме нелицеприятной брани, распития спиртных напитков и развращения молодежи эти концерты ничего не несут. Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать»,— заявил мэр.

Ранее за отмену концерта исполнительницы выступил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, который обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить организаторов концерта Дарьи Зотеевой. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что контент артистки развращает несовершеннолетних и содержит пропаганду наркотиков.

Анастасия Донскова

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