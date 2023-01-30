IT-бизнесвумен Путина взыскивает с кубанских и адыгейских бизнесменов 122 млн рублей

Индивидуальный предприниматель Софья Путина из Сочи, занимающаяся консультированием в области компьютерных технологий, взыскивает с кубанских и адыгейских бизнесменов 122 млн руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Ответчиками по делу являются краснодарские ООО «ЛБП Групп» и ООО «Легран Плюс», а также двое индивидуальных предпринимателей из поселка Яблоновский в Адыгее.

Помимо компенсации, госпожа Путина требует обязать ответчиков удалить с их ресурсов в интернете сообщения о продаже контрафактной продукции под брендом Syneil и прекратить незаконное использование этого товарного знака, также она требует передать ей права на доменные имена сайтов.

Очередное заседание по делу назначено на 14 февраля.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», истец оказывает консультативные услуги в области компьютерных технологий, обладает правами интеллектуальной собственности на два товарных знака.

Под товарным знаком Syneil продаются осветительные приборы.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram