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Суд утвердил мировое соглашение между депутатом заксобрания и его кредитором

Индустриальный районный суд Перми утвердил мировое соглашение между депутатом заксобрания Пермского края Ильей Лисняком и его кредитором Дмитрием Отеговым. Производство по делу было прекращено. Как сообщил на заседании господин Лисняк, оставшаяся сумма по договору составляет 400 тыс. руб. «Готов их передать прямо в здании суда», - добавил депутат.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Представитель истца против условий соглашения не возражал, заметив, что суд для передачи денег - «не самое удачное место».

Бывший член избирательной комиссии Перми от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Отегов обратился в Индустриальный районный суд в прошлом году. Объем исковых требований официально не раскрывался.

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