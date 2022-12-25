Банки уцелели

В 2022 году на уральском финансовом рынке произошли значительные структурные изменения, связанные со специальной военной операцией (СВО) РФ на Украине и введением западных санкций. Так, доля валютных вкладов свердловчан к ноябрю упала в два раза, а из-за дефицита автомобилей снизилась выдача автокредитов. Впрочем, объемы корпоративного кредитования за год в Свердловской области выросли на 22%. Банки, опрошенные «Ъ-Урал», отмечают рост по большинству сегментов к декабрю.

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Участники уральского банковского рынка называют 2022 год одним из самых тяжелых. «В течение всего года мы переживали одни вызовы за другими: санкции, уход иностранных партнеров, резкое изменение ключевой ставки и так далее. Все эти факторы не могли не отразиться на работе и финансовых результатов»,— рассказала управляющий банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

Вклады потеряли доллары

Объем вкладов жителей Свердловской области к 1 ноября 2022 года составил 833,3 млрд руб., что всего на 0,01% ниже показателей января, следует из данных уральского ГУ Банка России (есть в распоряжении «Ъ-Урал»). При этом к ноябрю объем вкладов свердловчан в иностранной валюте составил 46 млрд руб., что на 49% ниже, чем в начале года, когда показатель составлял 93 млрд руб. «Это естественно: все, что можно было снять, люди сняли. Висит то, что заморожено. Валютный вклад лежал для отпуска, либо с точки зрения длинных, но ликвидных накоплений, либо для некой крупной покупки»,— рассказал «Ъ-Урал» директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин.

Согласно данным ЦБ, доля валютных вкладов свердловчан начала планомерно снижаться с марта. Обратная ситуация произошла с рублевыми вкладами. После небольшого падения в марте их доля выросла к ноябрю до 788 млрд руб., составив 94,5% от общего объема вкладов. «В течение года мы фиксировали рост портфеля рублевых вкладов, при этом росла средняя сумма сбережений. Одна из очевидных тенденций года — рост доли рублевых вкладов: сейчас около 96% портфеля приходится на вклады в российских рублях. Что касается сроков, то в 60% случаев уральцы предпочитают размещать свои сбережения на шесть и более месяцев»,— пояснил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Уральского главного управления Банка России (Центробанка) Рустэм Марданов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Начальник Уральского главного управления Банка России (Центробанка) Рустэм Марданов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Большого стремительного роста нет, но вклады преодолели предкризисную величину. Держат в основном в рублях, существенно снизилась доля валютных вкладов. В юанях есть рост, но не такой большой»,— пояснил начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов. По мнению Максима Марамыгина, определенно переориентация на китайскую валюту происходит с некоторой осторожностью. «Надо понимать, что рынок юаней непривычный, юань, все-таки, не такая стабильная валюта, как хотелось бы. Если говорить правду, китайские банки на российский рынок выходят очень осторожно»,— отметил он.

«После шокового повышения ключевой ставки (с 8-9% до 20%. — Ъ-Урал") в марте 2022 года ставки по банковским вкладам вернулись на прежние уровни, при этом, несмотря на большие обороты, объем портфеля вкладов не снизился»,— подтвердил директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Алексей Луценко.

Кредит переходит на личности

После весеннего резкого спада постепенно стал восстанавливаться сегмент кредитования. Как следует из отчета уральского ЦБ, совокупная задолженность физических лиц Свердловской области по состоянию на 1 ноября 2022 года составила 789 млрд руб., что на 7,7% выше показателей на 1 ноября 2021. Задолженность свердловчан по потребительским кредитам составила 383 млрд руб., показав годовой рост на 1,6%.

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В плане потребительского кредитования с марта по май 2022 года спрос на потребительские кредиты со стороны клиентов просел, но потом постепенно начал восстанавливаться, уточнили в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР). Среднемесячный рост потребительского кредитования в УБРиР составил 22%. Кредитный портфель банка в 2022 году вырос на 1,5 % по сравнению с 2021 годом. Наибольшей популярностью пользовались традиционные кредиты и вновь начал набирать обороты спрос на рефинансирование.

Задолженность по ипотечному кредитованию на Урале составила 407 млрд руб., увеличившись за год на 14%., а с начала 2022 года — на 13%. Удельный вес просроченной задолженности существенно не изменился (0,4%). За 10 месяцев 2022 года всего было выдано 38,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 29% меньше, чем в 2021 году. Объем ипотечных кредитов составил 111 млрд. руб. (минус 18% за год).

По словам Владислава Шиленко, розничный кредитный портфель Сбербанка в Свердловской области показывает рост. Основными драйверами стали ипотечные кредиты, а к концу года увеличились выдачи потребительских кредитов и кредитных карт. «На рынке ипотеки мы фиксировали изменение динамики по объемам и выдачам от квартала к кварталу. Это говорит о том, что спрос на жилье есть, люди хотят улучшать и дальше свои жилищные условия»,— отметил господин Шиленко.

Как рассказали в пресс-службе УБРиР, в области жилищного кредитования в 2022 году рост выдач составил 80% относительно прошлого года. «Банк нарастил долю ипотечного кредитования на первичном рынке, в структуре выдач жилищных займов на новостройки порядка 90% — госпрограммы (льготная и семейная ). В ноябре и декабре наблюдался рост спроса на ипотечные программы: драйвером выступили новостройки, льготная программа»,— пояснили в банке.

По словам Рустэма Марданова, автокредитование упало, потому что на рынке нет соответствующего количества автомобилей, для покупки которых нужен кредит. «Мы считает, что эта ситуация будет налаживаться в следующем году. Катастрофическое падение, которое было в этом году на рынке продаж автомобилей, потихонечку будет преодолеваться. Соответственно, автокредитование должно начать расти»,— отметил господин Марданов.

Бизнес вернулся к рублю

В целом по состоянию на 1 ноября 2022 года банки нарастили кредитование экономики Свердловской области на 19,9% до 2,16 трлн руб. В том числе на это повлиял рост корпоративного кредитования. Объем кредитования юридических лиц в Свердловской области с января по ноябрь превысил 1,063 трлн руб., что на 22% выше относительно аналогичного периода 2021 года. По данным на 1 ноября, задолженность юридических лиц составила 1,37 трлн руб., из которых 1,14 трлн руб. составляют кредиты крупным заемщикам. В целом задолженность юрлиц оказалась на 28% выше показателей аналогичного периода 2021 года и на 29% больше показателей начала 2022 года. Кроме того, удельный вес просроченной задолженности снизился с 1,6% до 1,4% за год.

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«В какой-то степени уменьшились темпы кредитования в добыче и в переработке нефти. У этих предприятий, в большей степени, выросли остатки средств на счетах и депозиты в банках. Активно кредитовалось машиностроение и химическая промышленность, удобрения и цветная металлургия, чуть снизились темпы кредитования черной металлургии»,— отметил господин Марданов.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса (МСП), за 10 месяцев 2022 года превысил 292 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года немного снизился на 4%. К ноябрю задолженность предпринимателей составила 225 млрд руб. (+26% к 2021 году) и (+24% с начала 2022 года).

«Мы наблюдаем быстрое восстановление сектора кредитования малого и среднего предпринимательства — рост объемов на 30%. Немаловажную роль в этом сыграли программы государственной поддержки и льготные кредиты. На них пришлось до 45% от общего объема выданных кредитов в сегменте МСП. Конечно, есть снижение интереса к инвестиционным кредитам, но говорить о полной остановке инвестиционной деятельности тоже было бы не справедливо»,— отметили в банке «Открытие».

По словам Рустэма Марданова, в этом году сложность на рынке корпоративного кредитования заключалось в том, что ряд банков привлекали финансирование в валюте и в зарубежных банках. Но благодаря замещению кредитов, которые выдавали западные банки, выросли объемы кредитования в отечественных банках. С ним согласился господин Марамыгин, который добавил, что получение финансовых ресурсов на внешних рынках стало практически невозможным в виду санкций.

Диана Сунагатуллина