«Циан»: аренда квартир в Нижнем Новгороде подорожала на 9% за год

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Нижнем Новгороде выросла на 9,7% за год, подсчитали аналитики сервиса «Циан». В январе средняя ставка составила 20,3 тыс. руб. в месяц. Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 9%, до 30,3 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В других крупных городах России фиксируется сокращение цен. Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве за год снизилась на 14,9%, до 43,5 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге – на 9,9%, до 28,2 тыс. руб.

Динамика цен на долгосрочную аренду квартир на крупнейших региональных рынках России Выйти из полноэкранного режима Однокомнатные Двухкомнатные Средние ставки (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средние ставки (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Январь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 За месяц За год Январь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 За месяц За год Москва 51,1 43,5 43,5 0,00% -14,90% 91,7 69,4 70,3 1,30% -23,30% Санкт-Петербург 31,3 28,4 28,2 -0,70% -9,90% 52,7 44,6 44,5 -0,20% -15,60% Екатеринбург 20,6 22,1 22,1 0,00% 7,30% 30,1 30,9 29,7 -3,90% -1,30% Казань 21,3 21,8 21,9 0,50% 2,80% 29,8 31,4 31,8 1,30% 6,70% Новосибирск 20,6 21,2 21,4 0,90% 3,90% 29,2 29,2 29,2 0,00% 0,00% Ростов-на-Дону 18,4 21,3 21,4 0,50% 16,30% 29,3 34,7 35,2 1,40% 20,10% Краснодар 21,1 21,4 21,3 -0,50% 0,90% 35,2 34 32,4 -4,70% -8,00% Нижний Новгород 18,5 19,6 20,3 3,60% 9,70% 27,8 29,9 30,3 1,30% 9,00% Красноярск 18,2 19,4 19,4 0,00% 6,60% 24,4 27,2 27,5 1,10% 12,70% Самара 15,8 17,7 18,5 4,50% 17,10% 24 24,9 23,8 -4,40% -0,80% Воронеж 16,6 18,2 17,6 -3,30% 6,00% 22,5 26 24,3 -6,50% 8,00% Омск 15,7 16,8 16,9 0,60% 7,60% 20,9 21,4 21,4 0,00% 2,40% Пермь 15,8 17,1 16,1 -5,80% 1,90% 21,2 24,3 23 -5,30% 8,50% Уфа 15,8 15,9 16,1 1,30% 1,90% 21,4 21,1 21,3 0,90% -0,50% Волгоград 14,1 15,9 16 0,60% 13,50% 20,7 23,2 23,2 0,00% 12,10% Челябинск 13,2 15,4 14,8 -3,90% 12,10% 18,6 21,6 20,7 -4,20% 11,30% Московская область 31 29,8 29,5 -1,00% -4,80% 41,8 40,5 40,4 -0,20% -3,30% Ленинградская область 22,9 20,6 20,7 0,50% -9,60% 29,2 28,4 29,2 2,80% 0,00% Открыть в новом окне Источник: данные "Циан.Аналитики"

По подсчетам «Циана», объем экспозиции однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год вырос на 70%, двухкомнатных — на 86%. Эксперты «Инком-недвижимости» отмечают, что спрос на долгосрочную аренду сопоставим с уровнем прошлого года.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Квартиры не заполняются жильцами».