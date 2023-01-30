«Циан»: аренда квартир в Нижнем Новгороде подорожала на 9% за год

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Нижнем Новгороде выросла на 9,7% за год, подсчитали аналитики сервиса «Циан». В январе средняя ставка составила 20,3 тыс. руб. в месяц. Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 9%, до 30,3 тыс. руб. в месяц.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В других крупных городах России фиксируется сокращение цен. Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве за год снизилась на 14,9%, до 43,5 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге – на 9,9%, до 28,2 тыс. руб.
Динамика цен на долгосрочную аренду квартир на крупнейших региональных рынках России
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Источник: данные "Циан.Аналитики"
По подсчетам «Циана», объем экспозиции однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год вырос на 70%, двухкомнатных — на 86%. Эксперты «Инком-недвижимости» отмечают, что спрос на долгосрочную аренду сопоставим с уровнем прошлого года.
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