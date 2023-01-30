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обновлено 09:30

Суд объяснил, почему вернул иск мэрии к евангелистам на новое рассмотрение

Арбитражный суд Уральского округа опубликовал кассационную часть постановления, которым вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию дело по спору Пермского епархиального управления христиан веры евангельской и департамента земельных отношений администрации Перми.

Ранее Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск муниципалитета о взыскании с евангелистов в общей сложности более 1,8 млн руб. за пользование земельным участком, на котором находится ДК им. Ленина. Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменений. Но суд Уральского округа с этими решениями не согласился.

В судебном акте кассации указывается, что при расчете взыскиваемых денежных средств департамент применил ставку в размере 4% от кадастровой стоимости участка. Как следует из постановления, суды не учли доводы епархиального управления, что участок используется социально ориентированной некоммерческой организацией. При этом вид разрешенного использования участка — под здание дворца культуры. Сама организация евангелистов функционирует за счет добровольных пожертвований, а в ДК им. Ленина проводятся богослужения и работают творческие коллективы. Для социально ориентированных организаций в Пермском крае при расчете платы используется ставка в размере 0,1% от кадастровой стоимости. Как указано в решении кассации, при новом рассмотрении суд первой инстанции должен дать надлежащую правовую оценку этим доводам.

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