Премьер Монголии заявил о негативном влиянии антироссийски санкций на его страну

Санкции против России нанесли ущерб экономике Монголии, заявил ее премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью Financial Times. В числе последствий он назвал потерю доходов авиакомпаний и трудности с импортом необходимых товаров из России.

По словам господина Оюун-Эрдэнэ, ограничительные меры равносильны «двойным санкциям» против Монголии. В частности, Монголия лишилась навигационных сборов, которые платили авиакомпании, летавшие из Европы в Азию через воздушное пространство РФ и Монголии. Из-за санкций перевозчики вынуждены летать над Северным полюсом или через Центральную Азию и Турцию.

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ также заявил о проблемах с оплатой импортируемого из России топлива из-за санкций, затронувших ряд банков. Кроме того, по его словам, нехватка в России таких товаров, как дизельное топливо, подсолнечное масло и горнодобывающее оборудование, привела к «прекращению производства некоторых продуктов», которые Монголия использует ежедневно.

«Ситуация на Украине — не просто конфликт двух стран. Она оказывает негативное влияние на мировую экономику и особенно на малые и не имеющие выхода к морю страны, включая Монголию… Экономические санкции должны вводить на основе обширных исследований, потому что они имеют огромные последствия и негативное влияние на другие страны»,— подчеркнул премьер.

Гендиретор «Газпрома» Алексей Миллер в январе говорил, что компания «усиливает позиции в направлении» Азии. По его словам, прорабатывается маршрут экспорта газа через Монголию. Какие-либо подробности он не привел.

Лаура Кеффер