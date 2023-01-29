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Коммерсантъ FM
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Найденный в сарае этюд Антониса ван Дейка продали на аукционе Sotheby`s за $3 млн

Картину голландского художника Антониса ван Дейка, обнаруженную под Нью-Йорком в 2002 году, продали на аукционе Sotheby`s за $3 млн, сообщила CNN. Картина лежала в сарае под слоем птичьего помета, а в 2019 году эксперты обнаружили, что это картина Антониса ван Дейка.

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Этюд для картины «Святой Иероним с ангелом» Ван Дейка

Этюд для картины «Святой Иероним с ангелом» Ван Дейка

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

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Этюд для картины «Святой Иероним с ангелом» Ван Дейка

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

По информации портала Artnet, в 2002 году на ферме недалеко от Нью-Йорка была обнаружена картина, на которой изображен обнаженный старик. Найденный этюд за $600 купил коллекционер Альберт Робертс. Он предположил, что картина принадлежит к эпохе золотого века голландской живописи, и передал работу на экспертизу.

В 2019 году искусствовед Сьюзан Барнс объявила, что эта работа на самом деле представляет собой хорошо сохранившийся этюд для картины «Святой Иероним с ангелом» Антониса ван Дейка. Художник написал ее в ранние годы творчества, эта картина сейчас находится в музее Роттердама.

Владелец картины умер в 2021 году. В аукционном доме Sotheby`s заявили, что часть вырученных денег пойдет в Фонд Альберта Б. Робертса, помогающий художникам.

Анастасия Ларина

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