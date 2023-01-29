Суд приговорил мобилизованного, который прожил 12 дней в баре Коврова

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении жителя Липецкой области Виталия Рязанова. После мобилизации он проходил подготовку в учебном центре Коврова Владимирской области, но затем покинул учебный центр и 12 дней жил в баре. Приговор был вынесен еще 10 января, на него обратило внимание издание «Довод».

Виталия Рязанова мобилизовали для участия в военной операции на Украине 28 сентября. 6 октября он заключил контракт с Минобороны в качестве санитарного инструктора инженерно-саперной роты 344-го мотострелкового полка. Он проходил подготовку в учебном центре для мобилизованных в Коврове.

Ночью 18 октября Виталия Рязанов покинул войсковую часть и отправился в гриль-бар «Славянка» в Коврове. Мобилизованный жил в баре 12 дней подряд, не выходя на улицу. Ночью он спал за столиком в зале бара. «Вместе с тем цели вовсе уклониться от прохождения военной службы не имел, а лишь хотел временно отдохнуть от военной службы»,— приводятся в тексте приговора слова мобилизованного. 30 октября в бар пришли сотрудники полиции и задержали мужчину. Он признал вину в полном объеме.

Анастасия Ларина