Жив, цел, золотой орел

В московской светской жизни, которая все еще не уверена, стоит ли приходить в себя после новогодних праздников, ничего масштабнее 21-й церемонии вручения наград «Золотой орел» на прошлой неделе не происходило (о распределении наград по всем статьям см. «Многоглавый "Орел"» Юлии Шагельман). Впрочем, и «Орел» на этот раз больше был похож на крокодила в старом анекдоте: «Летает, но только низенько-низенько».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На красной ковровой дорожке было людно и красиво, однако из главных действующих лиц в этом году никто не пришел — до такой степени, что поздравительную телеграмму президента Владимира Путина читал генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Прежде с этим делом к микрофону выходили нынешний министр культуры Ольга Любимова, прежний министр культуры Владимир Мединский и, если не ошибаюсь, даже вице-спикер Госдумы, в прошлом президент Олимпийского комитета и зампред правительства Александр Жуков. Но в этом году на церемонию не пришли Никита Михалков (который продолжает восстанавливаться после перенесенной болезни), никто из членов его семьи, а также, соответственно, никто из его друзей.

Соратник господина Михалкова продюсер Леонид Верещагин заглянул на «Мосфильм» до начала церемонии, покашлял, сослался на кашель и уехал. В первом ряду, буквально на том месте, которое обычно занимает господин Михалков, сидел партнер церемонии владелец компании «Сима ленд» Андрей Симановский. До этого года партнером «Орла» помимо ювелирной компании Mercury была Fetisoff Illusions Глеба Фетисова, однако теперь она сконцентрировалась на работе в Европе, так что господин Симановский кинопремию очень выручил. Однако хорошей фотографии с важными людьми у него по итогам этого вечера не случилось.

Режиссером церемонии стал Антон Калинкин — взамен режиссера, актера и последнего художественного руководителя «Гоголь-центра» Алексея Аграновича. Но тут замена была неизбежна, полагаю, по взаимной инициативе. Господина Калинкина, кажется, забрифовали сделать церемонию в жанре «давайте негромко, давайте вполголоса». Например, на церемонии «Орла» в 2015 году — после включения Крыма в состав России — на сцену выходили дети исполнять танец в честь этого события. Тогда это было похоже на хороший концерт во Дворце пионеров и действительно произвело сильное впечатление. В этот раз, несмотря на массу перемен — как в геополитике, так и в реальности,— сценарий прописали так, чтобы в нем не было ничего лишнего, случайного и громкого. Голоса ведущих Дарьи Златопольской и Алексея Гуськова не были исполнены задора и торжества, а звучали интеллигентно и доброжелательно. Возможно, так выглядит неуверенность в окончательности присоединений и перемен.

Впрочем, в теме кино минувший год был не самым ярким. Основными претендентами на награды были: фильм о войне в Сирии «Однажды в пустыне» (сборы 43,7 млн руб.), фильм о войнах в рамках русской экспансии на Урал и объединения Руси «Сердце пармы» (сборы 932 млн руб.), фильм о Великой Отечественной войне «Первый оскар» (сборы 81,6 млн руб.), фильм о шахматной войне в разгар войны холодной «Чемпион мира» (сборы 422 млн руб.) и фильм о человеке за тридцать с ипотекой и двумя детьми, который от всего этого выгорел, «Здоровый человек». Последней картине еще только предстоит выйти в прокат, но она уже победила в программе российского кино на Московском кинофестивале, ну и снял ее Петр Тодоровский. А российские киноакадемики ничто не чтят так, как династии!

В этом году «Золотые орлы» кроме господина Тодоровского, который получил приз за лучший сценарий, прилетели к Анне Михалковой за роль в онлайн-сериале Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать», Никите Ефремову за роль в сериале Максима Иванова «Нулевой пациент», Ивану Янковскому за фильм «Чемпион мира». Только актриса Дарья Балабанова получила награду за роль второго плана в «Здоровом человеке» не благодаря, а как-то будто бы вопреки совпадению фамилии с режиссером Алексеем Балабановым — документальный фильм о котором режиссера Любови Аркус приз не получил, хотя был номинирован.

Единственной, кто попыталась намекнуть на то, что все вокруг не так уж негромко и вовсе не вполголоса, оказалась актриса Юлия Хлынина, получившая награду за телесериал «Елизавета». В белом длинном платье с огромной красной каплей рубеллита от Mercury в глубоком декольте она проговорила: «И я благодарна своим коллегам, которые сейчас далеко, очень далеко. Я вас слышу, я вас чувствую, я у вас учусь».

Приз за «Лучший фильм» получил «Чемпион мира» Алексея Сидорова. Кинодинастии свое дело знают: патриарх Никита Михалков, таким образом, продолжит выздоравливать со свежим «Золотым орлом» — картине он приходится продюсером.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”