В «Юлмарт» прилетят беспилотники

На базе бывшего торгово-логистического комплекса «Юлмарта» на Муринской дороге может появиться производство беспилотников. Здание на продолжительный срок арендовала петербургская компания «Специальный технологический центр», которая выпускает дроны. Планы компании по развитию бизнеса, скорее всего, связаны со спросом на эту технику со стороны Минобороны и других государственных ведомств, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СТЦ занимается производством беспилотников «Орлан», а также разрабатывает радиокомплексы и программные продукты, связанные с защитой информации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ СТЦ занимается производством беспилотников «Орлан», а также разрабатывает радиокомплексы и программные продукты, связанные с защитой информации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания «Специальный технологический центр» (СТЦ) арендовала бывший торгово-логистический комплекс «Юлмарта» на Муринской дороге, 24. Об этом стало известно из данных Росреестра. Договор был заключен на семь лет, площадь здания составляет 25,1 тыс. кв. м, сказано в материалах ведомства. В СТЦ не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

СТЦ занимается производством беспилотников «Орлан», а также разрабатывает радиокомплексы и программные продукты, связанные с защитой информации. Владельцами предприятия выступает группа физических лиц, среди которых Александр Соломатин, Алексей Терентьев, Борис Балашов и Роман Иванов. Выручка СТЦ в 2020 году (последние данные) составила 11,7 млрд рублей, чистая прибыль — 530,4 млн рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», в числе его крупных заказчиков — МЧС, Росгвардия, региональные управления МВД.

В лизинговой компании ГИЛК, которой принадлежит объект, оставили вопросы «Ъ-СПб» без ответа. Согласно материалам арбитражного суда, «Юлмарт» использовал комплекс на Муринской дороге по договору лизинга с ГИЛК, а по его истечении должен был выкупить здание. Но в итоге эта сделка не состоялась. В 2020 году «Юлмарт», который ранее был крупнейшим интернет-ритейлером России, прекратил работу на фоне затяжного корпоративного конфликта. Его причиной стали разные взгляды на развитие бизнеса между совладельцами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером и их бизнес-партнером Михаилом Васинкевичем. Сейчас структуры онлайн-ритейлера находятся в стадии банкротства, а их имущество продается на торгах.

Источник «Ъ-СПб» утверждает, что СТЦ арендовал здание целиком и будет использовать его под производство. Для организации серийного выпуска корпусов для беспилотников и сборки готовой продукции мощностью около 1 тыс. единиц в год потребуется не менее 3 млрд рублей, оценивает основатель сервиса для сертификации беспилотников RunAvia Андрей Патраков. Аренда всего комплекса может обойтись в 15 млн рублей в месяц, добавляет партнер, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка.

Скорее всего, СТЦ расширяет производство в расчете на заказы со стороны Минобороны и других государственных ведомств, полагает господин Патраков. Беспилотники, которые выпускает компания, прежде всего подходят для силовых ведомств, тогда как в коммерческом секторе менее востребованы, объясняет эксперт. В прошлом году о планах наладить в стране крупномасштабный выпуск дронов во время посещения завода СТЦ объявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметивший эффективность этой техники в современных конфликтах.

Бывший комплекс «Юлмарта» включает складскую часть, офисы и подсобные помещения, что позволяет организовать сборочное производство, отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев. Объект достаточно универсален, чтобы подойти для производственных задач, подтверждает старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Ольга Уревич.

По итогам 2022 года объем российского рынка беспилотников можно оценить в 22–25 млрд рублей, подсчитал господин Патраков. Его потенциальную емкость в Центре стратегических разработок (ЦСР) оценивают в $1 млрд, или 70,7 млрд рублей. В компании полагают, что развитие отрасли будет определяться спросом со стороны государства и представителей реального сектора. Однако внедрение беспилотных технологий сдерживают нормативные, инфраструктурные, технологические и кадровые ограничения, признают в ЦСР.

Константин Куркин