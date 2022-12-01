Майнеры скупают спецтехнику

В четвертом квартале в РФ значительно вырос спрос на специализированные вычислительные устройства для майнинга криптовалют. Его подстегивают низкие цены на оборудование на фоне снижения котировок, а также все еще невысокая стоимость электроэнергии. Предложение дешевого подержанного оборудования в будущем может даже увеличиться на фоне ухода с рынка крупных зарубежных майнинговых компаний.

Несмотря на то что на рынке видеокарт для персональных компьютеров наблюдается снижение спроса (см. “Ъ” от 29 ноября), на вычислительные машины ASIC для майнинга криптовалют он заметно вырос, сообщают опрошенные “Ъ” эксперты. Так, у дистрибутора Chilkoot продажи двух месяцев четвертого квартала превысили объемы за весь третий, а за девять месяцев оказались на 65% больше прошлого года. За десять месяцев текущего года спрос вырос в полтора раза, подтверждают в BitRiver.

ASIC (англ. application-specific integrated circuit) — это интегральная схема, специализирующаяся на решении конкретной задачи, в том числе отдельные модели используются при майнинге криптовалют. Они выполняют ограниченное количество функций по сравнению с обычными интегральными схемами, что в целом происходит быстрее и дешевле. Один ASIC потребляет 3–3,5 кВт электроэнергии.

«Мы работаем с юрлицами и видим, что они стали покупать в рамках одной сделки на 30% больше оборудования, чем в начале года»,— рассказал менеджер по развитию дистрибутора Chilkoot by 3Logic Group Артем Еремин. При этом на видеокарты цены начали падать со второй половины сентября и снижаются до сих пор, уточнил он. Одна из причин — переход при майнинге эфира (ETH) с алгоритма PoW на PoS (более экономичный и технологичный; см. “Ъ” от 20 сентября). Если раньше видеокарты скупали майнеры в огромных количествах, теперь они нужны в первую очередь геймерам, подтверждает сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. В то же время, подчеркивает он, ASIC «приобретают огромную популярность».

Фундаментально рынок промышленного майнинга в России извлекает выгоды из сложившейся ситуации, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Спрос на оборудование ASIC в крупнооптовом сегменте увеличился в связи со снижением закупочных цен — они стали максимально близкими к себестоимости производства, что является наилучшей точкой входа для инвестиций, поясняет эксперт. Только с августа по октябрь стоимость майнингового оборудования снизилась почти на 20%. Однако с октября цены «зафиксировались и не опускаются ниже», утверждают в Chilkoot.

Общий объем рынка оборудования для майнинга криптовалют составляет 3–5 млрд руб. без учета двойного использования промышленных вычислительных мощностей, уточняет главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян.

В России спрос поддерживается выгодными условиями на размещение майнинговых мощностей, стоимость электроэнергии гораздо ниже, чем во многих других регионах мира, отмечает основатель TerraCrypto Никита Вассев.

Между тем конъюнктура самого рынка криптовалют резко ухудшилась. Котировки биткойна находятся на уровне двухлетней давности — $16–17 тыс. и дальнейшие перспективы пока не выглядят радужными (см. “Ъ” от 23 ноября).

Впрочем, как отмечает соучредитель 51ASIC Михаил Брежнев, на самом современном оборудовании при цене $0,07 за 1 кВт•ч стоимость майнинга 1 BTC составляет около $11 тыс. Таким образом, определенный запас прочности для российских майнеров еще остается. По оценке Владислава Антонова, вход на низком рынке в добычу биткойна «может дать существенную прибыль в виде десятков процентов на горизонте трех лет».

Ситуацию для майнеров может дополнительно улучшить появление на рынке подержанного оборудования. Как поясняет Михаил Брежнев, «многие майнинговые компании, которые не смогли оптимизировать собственные бизнес-процессы, могут обанкротиться из-за ситуации на крипторынке». По его словам, речь идет прежде всего о зарубежных компаниях, которые финансировались за счет заемных средств или клиентов. Скорее всего, полагает эксперт, оборудование «будет выкупаться большими лотами другими крупными игроками, которые решат зайти в этот бизнес на низкой фазе».

Ксения Куликова, Никита Королев