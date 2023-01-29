Умер мультипликатор Вячеслав Назарук, создавший кота Леопольда и Мамонтенка

Вчера, 28 января, в возрасте 81 года умер мультипликатор Вячеслав Назарук, создавший таких персонажей, как Мамонтенок, Крошка Енот и кот Леопольд. О смерти художника сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Назарук

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Вячеслав Назарук

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Прощание с Вячеславом Назаруком пройдет в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице 1 февраля, в 14:00, выдержку из сообщения господина Капкова приводит «Интерфакс».

Среди работ художника-постановщика такие мультфильмы, как «Кот Леопольд», «Крошка Енот», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом», «Мама для Мамонтенка» и другие.

Мария Федотова