Грузинское гостеприимство принесло золото

В субботу в истории Грузии случилось невероятное событие — впервые ее фигуристка выиграла чемпионат Европы. Правда, Анастасия Губанова, а речь о ней, родилась в Тольятти и почти всю карьеру провела в Петербурге, выступая на соревнованиях за Россию. Два года назад она сменила спортивное гражданство и пришла — а вернее, приехала — к своему первому большому титулу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Грузинская спортсменка Анастасия Губанова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Грузинская спортсменка Анастасия Губанова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в финском городе Эспоо. Его результаты выглядят необычно: на пьедестале почета во всех дисциплинах оказались спортсмены, которые вряд ли были бы фаворитами соревнований, участвуй в них все сильнейшие. Но сильнейшие — это фигуристы из России. Не считая тех, кто выступает на чемпионате мира и Олимпийских играх, а таких тоже немало.

Россияне сейчас отрезаны от мирового спорта. И в этом смысле интересна судьба Анастасии Губановой, талантливой фигуристки из России, которая два года назад ушла под флаг Грузии. Первым крупным стартом для Губановой, уже представляющей Грузию, стали Олимпийские игры, состоявшиеся в начале 2022 года в Пекине. Там она успехов не добилась. Конкуренция на Олимпиаде — совершенно другая. К тому же на ней еще успели выступить россияне, забравшие золото и серебро в женском одиночном катании (Анна Щербакова и Александра Трусова). А вот в Эспоо на чемпионате Европы Настя вытащила свой «счастливый билет».

Губанова родилась в Тольятти. В 2006 переехала году в Петербург, где одна из сильнейших школ фигурного катания в стране. Родителям нелегко дался переезд дочери, пришлось даже продать квартиру и самим сюда перебираться. Настя с детства отличалась плавным катанием и чувством музыки. Уже в юности отточила свои хореографические навыки, занимаясь у опытных педагогов. Проблема была в том, что Губанова «шла» в поколении, которое представляли Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная. Пробиться из-за их спин практически нереально. С девушками из России, а правильнее их было называть девочками, состязаться не мог никто в мире.

Хотя Настя предпринимала различные шаги. Меняла тренеров — уехала от Алексея Урманова в Москву к Елене Буяновой. Выступала за ЦСКА. Оттуда ее отчислили — «за несоответствие результатов заявленным целям». Вмешался еще пубертатный период, через который приходится проходить всем фигуристкам. Анастасия вернулась в Петербург, где стала работать в группе тренера Евгения Рукавицина. И все равно прорваться на международные старты было трудно — для этого нужно было занимать призовые места на чемпионате России. А там, как правило, оказывались ученицы тренера Этери Тутберидзе.

Неожиданно в 2021 году последовало предложение от Федерации фигурного катания Грузии. Там своих спортсменов высокого уровня нет, а в России их переизбыток. Поэтому грузинская федерация иногда «закидывает сети» в нашу страну. Губанова, недолго думая, согласилась. Тренер ее поддержал. Федерация фигурного катания России не стала возражать, отпустила девушку. И сложилась уникальная ситуация — единственная, когда можно было замахнуться на медаль высшей пробы. На чемпионате Европы в Эспоо российские фигуристки не выступали. Из США, Канады, Японии, где развито фигурное катание,— тоже. Главной конкуренткой Губановой была Луна Хендрикс из Бельгии. Она, кстати, завоевала серебро на последнем чемпионата мира. Но бельгийка допустила ошибки. А швейцарку Кимми Репонд «грузинка» обыграла, что называется, за явным преимуществом. По сумме двух программ — короткой и произвольной — Губанова набрала 199,91 балла, Хендрикс — 193,48, Репонд — 192,51.

Теперь российские специалисты, в том числе тренеры двадцатилетней Анастасии Губановой, говорят, что наша школа фигурного катания жива и доказала свою силу. Грузия празднует необычное событие в жизни страны — никогда еще фигуристка, выступавшая под ее флагом, не брала золотых медалей на чемпионате Европы (там первый каток для фигуристов появился только недавно — в Тбилиси). А Губанова пожинает плоды правильного решения, принятого несколько лет назад. Она и сама добилась громкого успеха, и прославила Грузию, которая протянула ей руку помощи в сложный момент.

Кирилл Легков