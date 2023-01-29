Экс-глава краевого минстроя стал владельцем компании, управлявшей винотекой

Бывший министр строительства Пермского края Виктор Федоровский стал владельцем компании «Виноград», управлявшей винотекой австрийских вин. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 25 января Виктор Федоровский возглавил ООО «Виноград», а 26 января стал единственным учредителем этой организации. Связаться с экс-министром по известным редакции «Ъ-Прикамье» телефонам не удалось.

Основным видом деятельности ООО «Виноград» является оптовая торговля напитками. Компания управляла одноименной винотекой на ул. М. Горького, 9. В 2016 году винотека прекратила работу — последние записи в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте» датируются 2016 годом. Ранее учредителем «Винотеки» являлась Любовь Алыбина, бывший управляющий ныне ликвидированного Фонда поддержки и развития фехтования Пермского края. Сейчас ООО «Винотека» вместе с Дмитрием Туровым числится соучредителем ООО «Оленья застава плюс» (80%) — это общество входит в группу компаний, управляющую оздоровительным комплексом «Оленья застава» в Оханском районе. Отметим, что этот пантоцентр в свое время построил именно Виктор Федоровский.

Помимо ООО «Виноград», бывший министр является владельцем ООО «Новые инженерные технологии» (деятельность в области права).

Напомним, Виктор Федоровский возглавил краевой минстрой в феврале 2015 года. До этого назначения он являлся депутатом заксобрания Пермского края по округу №25. В начале 2016-го в отношении господина Федоровского было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Суд назначил ему штраф в размере 145 тыс. руб. Виктор Федоровский признал вину на этапе предварительного следствия. В апреле того же года он покинул пост министра.

В Перми возле ДК им. Калинина продается банкетный зал за 55 млн рублей

В Свердловском районе Перми, на ул. Куйбышева, 140б, продается банкетный зал «Джулия». Как указано на сайте Avito.ru, помещение площадью 880 кв. м стоит 55 млн руб. Объект недвижимости является непрофильным активом Сбербанка. Помещение на ул. Куйбышева, 140б, занимает полностью 3-й и 4-й этажи административного здания и имеет отдельный вход.

Банкетным залом «Джулия» управляет компания «Территория торжества». Как указано в официальной группе общества в соцсети «ВКонтакте», «Территория торжества» проводит банкеты в зале «Джулия», в помещениях La club на ул. Героев Хасана, 105/3а, и в БЦ «Серго» на ул. Монастырской, 61. Известно, что пространство для проведения праздников La club ранее принадлежало предпринимателю Ларисе Механошиной. Сбербанк продает и этот объект за 76 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, госпожа Механошина занимается деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях. Предпринимательница является владельцем и руководителем ООО «Бриллиант 96» (деятельность ресторанов), управляющего площадкой» в БЦ «Серго». Лариса Механошина числится также учредителем ООО «Банкетный зал» — эта компания тоже занимается ресторанной деятельностью.