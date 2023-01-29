Бывший телеведущий программы «В мире животных», 85-летний ученый-зоолог Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер после того, как неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, сообщил «Московскому комсомольцу» друг ученого, художник Константин Мирошник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Дроздов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Николай Дроздов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает»,— сказал газете господин Мирошник.

По его словам, изначально господина Дроздова доставили в реанимацию, а на днях перевели в палату интенсивной терапии, в которую пускают только его дочь. Художник добавил, что врачи решили не накладывать гипс и ждут, когда ребра срастутся сами. Господина Дроздова выпишут через неделю, а полное восстановление, по прогнозам врачей, продлится два месяца, передает Константин Мирошник.

Эрдни Кагалтынов