Стая собак напала на ребенка в Новосибирске

Следственные органы в Новосибирской области дадут оценку информации о нападении 28 января стаи собак на ребенка в Первомайском районе города. На видео, опубликованном «Вести-Новосибирск», мальчик, увидев бегущую на него свору, спрятался в сугроб. Ему на помощь пришел мужчина, который отогнал собак лопатой.

В Новосибирске по факту халатности должностных лиц городского центра по проблемам домашних животных расследуется уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

На этой неделе глава СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить завершение расследование дела, возбужденного в 2021 году, о бездействии должностных лиц, ответственных за отлов бродячих собак в Первомайском районе. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о случаях нападения бродячих животных на людей. «Однако уполномоченные структуры действенных мер по разрешению данной проблемы до настоящего времени не предприняли», - отметили в следственном управлении.

Анна Егорова

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