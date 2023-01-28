Производитель танков Leopard может начать выпускать HIMARS в Германии

Германский оборонный концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard, обсуждает с американской компанией Lockheed Martin вопрос производства американских РСЗО HIMARS в Германии. Об этом Reuters сообщил глава концерна Армин Паппергер. По его словам, концерн рассчитывает достичь соглашения на Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля.

«У нас есть технологии для производства боеголовок и двигателей для ракет, а также грузовые платформы, на которых могут быть смонтированы ракетные установки»,— сказал господин Паппергер. Он добавил, что сделка потребует инвестиции в несколько сотен миллионов евро. Основную часть расходов на себя возьмет Rheinmetall.

Глава концерна Rheinmetall сообщил, что его компания может в разы увеличить производство танковых боеприпасов. Господин Паппергер заявил, что начать наращивать объемы производства можно без подготовки. В год концерн может производить 240 тыс. танковых боеприпасов калибра 120 мм, тогда как производство снарядов калибра 155 мм можно довести до 450-500 тыс. единиц в год, сказал он.

Генеральный директор Джим Тайклет Lockheed Martin говорил в октябре 2022 года, что из-за повышенного спроса на HIMARS в Европе концерн может увеличить их производство с 60 до 96 установок в год. В декабре 2022 года Пентагон выделил Lockheed Martin $431 млн на производство РСЗО HIMARS. Закончить производство должны до 31 декабря 2025 года.

25 января Германия объявила о поставке 14 танков немецких танков Leopard 2, а также разрешила другим странам их реэкспорт. Украина может получить их к концу марта.

Анастасия Ларина