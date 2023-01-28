В Испании изъяли кокаин на $114 млн с корабля для перевозки скота

Испанская полиция изъяла 4,5 т кокаина оценочной стоимостью €105 млн ($ 114 млн) с судна для перевозки скота у Канарских островов. Рейд провели в начале этой недели, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Корабль Orion V шел под флагом Того из Колумбии. Арестованы 28 членов экипажа. Операция по их задержанию проводилась в сотрудничестве с полицией Того и Управлением по борьбе с наркотиками США. Корабль до этого останавливался в портах дюжины стран. Офицеры выгрузили «десятки ящиков» с кокаином на острове Гран-Канария.

По версии правоохранительных органов, контрабандисты стали использовать суда для перевозки скота, потому что так труднее отслеживать перевозимый груз. «Международные организации снова начинают заниматься перевозками наркотиков из Латинской Америки в Европу, используя домашний скот, чтобы затруднить контроль и локализацию (груза.— "Ъ")»,— уточнили в испанской полиции.

Лаура Кеффер