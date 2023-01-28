WWF: номинация на «Оскар» фильма «Выход» может сыграть злую шутку с моржами Чукотки

Выдвижение на «Оскар» российско-британского фильма «Выход» о жизни чукотских моржей может «сыграть с моржами злую шутку» и привлечь на мыс Сердце-Камень группы туристов, считают во Всемирном фонде дикой природы (WWF). Там призвали придать лежбищу охранный статус.

Мыс Сердце-Камень находится на северо-восточном побережье Чукотки, это самое крупное лежбище моржей в России. На его территории одновременно отдыхает более 100 тыс. особей.

Координатор проектов WWF по сохранению биоразнообразия Арктики Варвара Левицкая пояснила, что моржи на мысе лежат очень плотно. «Любой резкий шум или движения могут спровоцировать панику и давку. Сейчас ничто не регламентирует действия людей на лежбище, грубо говоря, несколько человек на машинах, квадроциклах или шумных лодках могут спровоцировать гибель сотен особей без всякого злого умысла»,— сказала она «РИА Новости».

Фильм «Выход» сняли брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы в чукотском поселке Энурмино. Кинолента рассказывает о морском биологе Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море.

О других номинантах — в материале «Ъ» «Всё везде и "Оскар"».

Лаура Кеффер