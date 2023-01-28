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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: НАТО проводит учения по нанесению киберударов по госучреждениям России

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Великобритания под эгидой НАТО проводит учения по атакам на российскую информационную инфраструктуру. Так он прокомментировал информацию в зарубежных СМИ о том, что в Великобритании набирают IT-специалистов со знанием русского языка.

«Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию. На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры»,— сказал господин Сыромолотов (цитата по ТАСС).

По его словам, это касается государственных учреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы.

Дипломат добавил, что Великобритания проводит кампанию по распространению русофобии и поощряет украинских хакеров.

Недавно Лондон обвинил Россию в кибератаке на британскую почту, рассказал Олег Сыромолотов. После этого Великобритания и Украина провели консультации по киберпроблематике — Киев заявил о планах атаковать «Почту России».

«Прискорбно, конечно, наблюдать за подобным спектаклем, призванным, по задумке его режиссеров, оправдать готовящуюся диверсию»,— отметил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россия всегда была готова к массированным кибератакам. По словам дипломата, в стране продолжают укреплять информационную безопасность, и системы защиты «постоянно совершенствуются».

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