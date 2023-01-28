Замглавы МИД заявил о готовности России к массированным кибератакам

Россия всегда была готова к массированным кибератакам, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, в стране продолжают укреплять информационную безопасность, и системы защиты «постоянно совершенствуются».

Господин Сыромолотов отметил, что российские власти уделяют повышенное внимание укреплению информационной безопасности. «Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. Мы были готовы к массированным атакам»,— утверждает он.

В июне 2022 года Белый дом США признал, что американские власти «наступательные операции» против России в киберпространстве. Вашингтон не считает, что это противоречит его заявлениям о нежелании вступать в прямую конфронтацию с Москвой после начала российской военной операции на Украине. В том же месяце НАТО признало Россию главной угрозой безопасности в новой стратегической концепции.

Лаура Кеффер