Многоглавый «Орел»

В Первом павильоне «Мосфильма» прошла 21-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». По традиции, лучшим фильмом на ней был объявлен продюсерский проект Никиты Михалкова и его «Студии ТриТэ» — на сей раз им оказался «Чемпион мира» Алексея Сидорова, у которого уже имеются два «Золотых Орла» за режиссуру и сценарий картины «Т-34».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Алексей Сидоров (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Алексей Сидоров (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Излишне говорить, что патриотическая драма про шахматы, представившая поединок Анатолия Карпова и Виктора Корчного 1978 года как схватку светлых советских сил и темных космополитично-западных, была чемпионом и по количеству номинаций. Фильм Алексея Сидорова претендовал на награды в 12 категориях, из которых победил в пяти (что по меркам «Орла» даже скромно). Помимо самого фильма, академики не смогли не отметить режиссерскую работу Алексея Сидорова, операторскую Михаила Милашина и музыку Артема Васильева. Иван Янковский, сыгравший Карпова, получил своего четвертого «Орла», за главную мужскую роль в кино. Предыдущий достался ему в прошлом году за лучшую мужскую роль второго плана, когда приз за главную роль ушел его отцу Филиппу Янковскому. Чего у российских киноакадемиков не отнять — так это верности себе и своим фаворитам в любых обстоятельствах.

Второе место по количеству номинаций занимало «Сердце пармы», у которого, как и у «Чемпиона мира», в продюсерах значится еще одна константа «Золотого Орла» Антон Златопольский. Из десяти наград, на которые претендовало это масштабное историческое фэнтези по роману Алексея Иванова, оно забрало четыре: за лучшую работу звукорежиссера, художника-постановщика, художника по костюмам и за лучшую мужскую роль второго плана для Евгения Миронова.

Следующими по числу номинаций шли военные драмы «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого про Великую Отечественную и «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука про современный конфликт в Сирии. Каждая выдвигалась в семи категориях, из которых счастливыми оказались две: «Золотого Орла» за лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты унес «Однажды в пустыне», а создатели «Первого Оскара» ушли с пустыми руками. Очевидно, ориентация на американскую кинопремию, пусть и в самом что ни на есть патриотическом контексте, на отечественной кинопремии все-таки не приветствуется.

Раздача остальных «Орлов» тоже прошла без сюрпризов и сенсаций. «Здоровый человек» Петра Тодоровского, номинированный на шесть наград, получил три: за лучший сценарий для самого Тодоровского, лучшую женскую роль в кино для Ирины Старшенбаум и лучшую женскую роль второго плана для Дарьи Балабановой. Никита Ефремов, уступивший в номинации «лучшая мужская роль в кино» Ивану Янковскому, тоже оказался не обижен, ведь по еще одной традиции «Золотого орла», он номинировался дважды, и все-таки победил в категории «лучший актер онлайн-сериала» (за оригинальный проект «Кинопоиска» «Нулевой пациент»). Две номинации, за лучшую женскую роль на телевидении и в онлайн-сериале, были и у Анну Михалковой. Наградили ее за вторую, в сериале платформы START «Алиса не может ждать». Таким образом, ее коллекция теперь насчитывает пять «Золотых Орлов», и это, думается, не предел.

Лучшим онлайн-сериалом по версии академиков, оказался мало кому известный исторический детектив «Художник» платформы Premier (должно быть, секрет успеха — снова в продюсерстве Антона Златопольского). Лучшим телесериалом — «Алиби», выходивший с 18 октября по 3 ноября 2021 года на Первом канале. Сыгравший в нем Евгений Стычкин был награжден за лучшую мужскую роль на телевидении. По идее, на соискание премии рассматривались сериалы, которые показывались с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, но кого, право слово, волнуют такие детали. Главное, что все награды достались правильным кандидатам.

Юлия Шагельман