МЧС предупредило о дожде и мокром снеге на Кубани 28 января

На Кубани 28 января ожидаются дожди, мокрый снег, туман и гололед. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Осадки ожидаются утром и днем. В южной половине края возможны сильные дожди. Температура воздуха днем составит от 3 до 8 градусов, ночью — от -2 до -7. Скорость ветра будет достигать 4-9 метров в секунду, в отдельных районах — 12-14 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами дождь. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит от 9 до 14 градусов.

В Краснодаре ночью и утром возможны туман и гололед. Утром и днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью от -3 до -5 градусов, днем — от 5 до 7 градусов.

Анастасия Донскова

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