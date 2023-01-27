Reuters: вложения нерезидентов в российские ОФЗ с начала 2023 года сократились на 250 млрд рублей

Нерезиденты из «недружественных» России стран продолжают избавляться от российских государственных бумаг. Только с начала января 2023 года объемы их вложений сократились на 250 млрд руб., сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

По словам одного из источников, нерезиденты продавали бумаги по цене 25–40% от номинальной. По словам другого источника, дисконт при покупке бумаг доходил до 70%. В Центробанке не ответили на запрос Reuters.

Вложения в российские ОФЗ сокращаются с начала 2022 года. За прошлый январь нерезиденты вывели из ОФЗ 120 млрд руб., в феврале — 172 млрд руб. К 1 марта доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 17,8% с 19,1% на 1 февраля (минимум с 1 декабря 2012 года).

Анастасия Ларина