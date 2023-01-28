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Коммерсантъ FM
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«При найме на работу почти не смотрят на образование»

Предприниматели, общественные и культурные деятели — о пользе учебы в вузе

Сергей Габестро, гендиректор АО «Электронные торговые системы»:

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— У меня есть православное образование, очень важное для меня, но альма-матер — это, конечно же, МГИМО, международно-правовой факультет. Это был мощный социальный лифт. Приехав из Симферополя, я учился с талантливыми людьми, со многими из которых впоследствии создавал бизнес. И толчок в предпринимательстве тоже был оттуда: окончив институт, я с коллегой создал первое свое предприятие — юридическую компанию.

Валдис Пельш, режиссер, телеведущий:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— То, что у меня, выпускника философского факультета МГУ, работа пошла по другой стезе, не имеет никакого значения. У нас по окончании предлагалось четыре основных направления трудоустройства: партийная линия, наука, КГБ или другое. Я стал шоуменом.

Я оканчивал не просто лучший вуз страны, у меня было одно из лучших базовых образований. А нужно напомнить, что философский факультет был одним из трех при основании вместе с факультетами медицины и права. И это образование, в том числе в работе ведущего, мне не раз помогло и в плане общей эрудиции, и в плане философского отношения к жизни, оценки конкретной ситуации в эфире.

Андрей Бильжо, художник, ресторатор:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Я очень доволен своим образованием. Второй Московский государственный мединститут и 15 лет работы врачом-психиатром научили меня, как говорил профессор-физиолог Григорий Иванович Косицкий, «мыслить по-медицински». Тогда это для меня было малопонятно, но сейчас я это хорошо осознаю. Все, чем я потом занимался и занимаюсь, это веточки одного дерева — медицинского образования.

Александр Гамаюнов, основатель сети вегетарианских кафе «Укроп», блогер:

Фото: Личный архив Александра Гамаюнова

— Мое образование мне не пригодилось от слова «совсем». Я окончил Торгово-экономический институт, и когда создавал проект «Укроп», то мне помогало не образование как таковое, а приобретенные в вузе навыки, когда нужно было на отлично сдавать сессии, параллельно работать и везде успевать.

Пригодился и навык общения. Бренд «Укроп» родился, потому что эта тема в Питере была очень слабо развита, заведения такого толка можно было встретить либо сильно религиозной направленности, либо сильно индийской. А нам хотелось сделать нечто понятное и светское. Идея проста — и без мяса можно вкусно питаться.

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, автор блога «Зеленый кот»:

Фото: Олег Семенов, Коммерсантъ

— Я не жалею о проведенном в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого времени. Учителем истории работал всего год, а потом ушел в популяризацию космонавтики и в каждом виде деятельности применял навыки и знания, полученные во время учебы. Работа с источниками, анализ научных публикаций, подготовка текстов, выступления перед широкой аудиторией — этому научил университет.

Диплом лишь бумажка, важнее — чему вы научились и как будете применять это в дальнейшем. Часто мешает нехватка образования по тем направлениям наук, которые не преподавались на моем курсе, например физика или геология. Тогда начинаю заниматься самообразованием, читаю книги и научные статьи, консультируюсь со специалистами.

Юрий Вировец, сооснователь HeadHunter, предприниматель:

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

— Доволен, и мне двух факультетов МГУ — химического и психологического — хватает. Когда начинал учиться, опции поехать на учебу за границу не было, а когда оканчивал, то надо было уже работать.

У нас падает уровень образования, поэтому сейчас разница между образованием в России и за границей огромная. Но еще важна и организация образования, например, вопрос отношения к списыванию или отсутствие зачетов и экзаменов за взятки. При найме на работу почти не смотрят на образование, главное — опыт и навыки. Но вообще оно нужно, и очень важно, где получено.

Бренд университета имеет большое значение. Физтех — это всегда лучше, чем университет штата Оклахома, но Гарвард — лучше Физтеха. Образование — некий знак качества, и если вы А — сумели поступить и В — окончить хороший вуз, значит, у вас есть хороший интеллект, трудоспособность, усидчивость. Окончить Физтех и быть дураком невозможно, а вот в вузе no name — можно. Во времена СССР МГУ имел большой вес, это был топовый вуз, сегодня же многое изменилось, и Вышка, Физтех гораздо выше.

Светлана Бессараб, депутат Госдумы:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Образование всегда помогало мне в работе над законопроектами. Я окончила Московский технический университет связи и информатики, потом Краснодарский юридический институт МВД, затем Академию труда и социальных отношений. Мне повезло, я застала преподавателей с очень хорошей школой образования, полученной в СССР.

Наталья Зубарева, основатель и руководитель Клиники превентивной медицины:

Фото: Соцсети Натальи Зубаревой

— Кубанский государственный медицинский университет и последующие образовательные программы в России, США, Монако в сфере диетологии, спортивного питания и смежных областях дали мне базу для личностного и профессионального роста. Самое важное — мне встретились замечательные наставники, которые поддержали привитую отцом любовь и интерес к медицине, в том числе и нетрадиционной. Даже те старшие коллеги, которые не приветствовали мое новаторство, когда я только начинала кардиологом, научили брать на себя всю ответственность, аргументировать верность своих решений, достигать результата.

Андрей Третьяков, ресторатор, партнер сети ресторанов Stereopeople Group:

Фото: Из личного архива Андрея Третьякова

— Поступив после школы в университет, я одновременно начал работать в баре в ночную смену. Но совмещать учебу с таким графиком было почти невозможно. Как итог — отчислился со второго курса.

Университетские пенаты заменила многочасовая работа в баре. Брался за любую работу и так учился, постигая особенности индустрии: стоял на фейсконтроле, был барменом, кальянщиком и т. д. И сейчас непрерывно учусь и «сдаю экзамены».

Пандемия и 2022 год, например, «помогли» стать гибким, быстро реагировать на изменения, научили оперативно принимать важные решения. Открыть первый бар, а за ним еще два заведения помогли не теория, а ежедневная вовлеченность во все процессы, слаженная команда и многолетний опыт.

Константин Бабкин, президент промышленного союза «Новое содружество» и Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш»:

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

— Я впечатлен теми знаниями, которые получил в МФТИ, и очень благодарен учителям, передавшим мне системный подход к обучению. С огромной теплотой вспоминаю эти шесть незабываемых лет, объединивших счастливое студенчество и серьезнейшую пахоту, без которой невозможно постижение мира и умение прорубаться сквозь дебри. Благодаря этому я успешно решаю практически все вопросы и по сей день, будь то системное вхождение в новую отрасль, как было с сельхозмашиностроением более 25 лет назад, или необходимость, как «в ночь перед экзаменом», выучить языковой минимум для деловой командировки.

Наверное, мне не хватило в Физтехе гуманитарного аспекта, системного подхода к «лирике». Тогда в МФТИ любили цитировать Эрнеста Резерфорда, что «все науки делятся на физику и на коллекционирование марок». То есть у экспериментально-теоретической области был непререкаемый приоритет перед историей, философией, литературой и другими классификационными науками. Сегодня же мы видим, что это не так: в современном мире умение устроить оранжевую революцию может быть пострашнее самой атомной бомбы.

Группа «Прямая речь»

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