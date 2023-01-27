Умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница

Трехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием. О его смерти сообщил мэр Омска Сергей Шелест (Пушница был почетным гражданином Омска).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пушница

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Александр Пушница

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря. Искренние соболезнования родным, друзьям и воспитанникам»,— написал Сергей Шелест в Telegram-канале. Александр Пушница был заместителем председателя федерации самбо Омской области, руководил спортивным клубом, названным в его честь.

Александр Пушница был заслуженным мастером спорта СССР. Выступал за спортивное общество «Динамо». Пушница стал победителем на чемпионатах мира в 1974, 1979 и 1983 годах, победителем Кубка мира в 1977 и 1980 годах. Дважды выигрывал чемпионат Европы — в 1976 и 1984 годах. Девять раз Пушница получал титул чемпиона СССР: с 1974 по 1980 годы, а также в 1983 и 1984 годах.

Анастасия Ларина