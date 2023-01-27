Высокий суд в Лондоне не стал приостанавливать разбирательство по делу Бориса Минца из-за санкций против «Открытия»

Высокий суд в Лондоне постановил, что иск о мошенничестве на $850 млн к российскому бизнесмену Борису Минцу и трем его сыновьям, возбужденный двумя российскими банками, не может быть приостановлен из-за британских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Минц

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Минц

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бенефициар O1 Group и экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья Дмитрий, Александр и Игорь судятся с Национальным банком «Траст» и находящимся под британскими санкциями банком «Открытие». Обе кредитные организации принадлежат Центробанку России.

Адвокаты, представляющие семью Минца, отрицают обвинения банков в мошенничестве и говорят, что судебный процесс должен быть отложен на неопределенный срок, поскольку, если банки выиграют в суде, ущерб не может быть выплачен, поскольку банк «Открытие» находится под британскими санкциями.

На слушании в декабре адвокаты Дмитрия и Александра Минцев сообщили судье, что любые возвращенные деньги могут быть использованы для косвенного финансирования военного конфликта на Украине.

Однако 27 января судья отклонила заявление Бориса Минца. Она также разрешила обжаловать ее решение как семье Минца, так и банкам, заявив следующее: «Очевидно, что это дело с гораздо более широкими последствиями».

Как пишет Reuters, неудачное ходатайство Бориса Минца о приостановке судебного процесса, которое теперь будет рассмотрено Апелляционным судом, представляет собой одно из первых юридических испытаний санкционного режима Великобритании в отношении России.

В 2019 году «Траст» и «Открытие» добились заморозки активов Бориса Минца и его сыновей в Великобритании.

Дарья Эрозбек