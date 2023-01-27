Производитель гофрокартона «Архбум» подал иск о банкротстве «Главмяспрома» из воронежского Борисоглебска

Архангельское АО «Архбум» (входит в австрийско-немецкую группу компаний Pulp Mill Holding и реализует проекты в том числе в Воронежской области) обратилось в воронежский арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Главмяспром» из Борисоглебска. Это следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований компании не раскрывается, но ранее арбитражный суд частично удовлетворил требования «Архбума» к «Главмяспрому» на 918 тыс. руб.

По данным Kartoteka.ru, «Главмяспром» (занимается переработкой и консервированием мяса) принадлежит гендиректору Валерию Гуглеву. Выручка компании в 2021 году составляла 600,5 млн руб., чистая прибыль — 390 тыс. руб. В 2020 году ООО «Немецкая техника» подавало к компании банкротный иск на 747 млн руб., но задолженность была выплачена.

Почему «Главмяспром» оказался непричастен к распространению африканской чумы свиней — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин