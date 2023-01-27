Осинский суд запретил распространение информации об охотничьих капканах

Осинский суд удовлетворил требование местной прокуратуры о запрете распространения информации об охотничьих капканах. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее сотрудники Осинской прокуратуры обнаружили в интернете несколько сайтов с инструкциями по использованию капканов для ловли норки, ласки, бобра, горностая, ондатры, лисицы, соболя. Поскольку применение таких конструкций в РФ запрещено, прокурор района обратился в суд, требуя признать размещенную информацию незаконной. Судебный акт в законную силу пока не вступил.