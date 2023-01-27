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Производство мяса выросло на 1,4% за год в Нижегородской области

Сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области за год выпустили 151 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе за 2022 год. Это на 1,4% больше по сравнению с уровнем предыдущего года. Около половины производства пришлось на мясо птиц, 37% – свиней, 14% – крупного рогатого скота.

Производство молока выросло на 4% за год, до 537 тыс. т. Яиц получено на 4,8% меньше – 1,03 млрд шт.

Как ранее сообщалось, на развитие животноводства в Нижегородской области выделили 1,8 млрд руб. в 2023 году. Всего на поддержку аграриев направят 5,4 млрд руб.

Анастасия Еремина

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