В Зеленодольске начали строительство третьей очереди логоцентра Ozon

Краснодарский девелопер «Ромекс» сегодня приступил к строительству третьей очереди логистического центра Ozon на территории ТОСЭР «Зеленодольск» в Татарстане площадью 45 тыс. кв. м.

Как сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, совместные инвестиции девелопера и Ozon в объект превысят 3,4 млрд руб.

Запуск третьей очереди запланирован на начало 2024 года. С ее открытием площадь фулфилмент-центра достигнет 84 тыс. кв. м., а объем хранения увеличится вдвое.

По данным пресс-службы, за девять месяцев 2022 года количество заказов на Ozon в республике увеличилось в 2,2 раза год к году, а число местных продавцов утроилось.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"